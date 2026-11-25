Jennyhouse mang bí quyết làm đẹp tóc từ Cheongdam-dong (Gangnam, Seoul) đến với người tiêu dùng Việt - Ảnh: DNCC

Đại diện Jennyhouse cho biết, khởi đầu từ năm 2002 tại Cheongdam-dong (quận Gangnam, Seoul) - khu vực sầm uất và xa hoa bậc nhất Hàn Quốc, thương hiệu này được biết đến với chuỗi salon làm đẹp cao cấp.

Đây là hệ thống salon từng đồng hành cùng vẻ ngoài của nhiều nghệ sĩ, cũng như các tên tuổi trong làng điện ảnh, âm nhạc và thời trang xứ sở kim chi.

Đúc kết từ kinh nghiệm thực tế với hàng nghìn mái tóc liên tục uốn, nhuộm và chịu tổn thương từ nhiệt độ cao khi tạo kiểu, đội ngũ chuyên gia tại Jennyhouse đã ứng dụng chuyên môn stylist vào việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm chăm sóc và tạo kiểu tóc tại nhà.

Thương hiệu tinh chỉnh từ công thức, kết cấu sản phẩm đến cách thức thao tác, giúp người dùng chủ động chăm sóc mái tóc chỉ với vài bước đơn giản mỗi ngày.

Jennyhouse tạo dựng nét riêng qua triết lý "The Art of Hair" kết hợp hài hòa giữa dưỡng tóc mềm mượt, chắc khỏe và hỗ trợ tạo kiểu. Thương hiệu hướng đến nhu cầu phổ biến của người tiêu dùng Á Đông với chất tóc sợi mảnh, tơ và dễ bị bết xẹp.

Bộ sản phẩm Jennyhouse kết hợp giữa chăm sóc chuyên sâu và khả năng tạo kiểu tự nhiên - Ảnh: DNCC

Các công thức của Jennyhouse ứng dụng những nhóm thành phần phục hồi cao cấp như chuỗi Axit Amin, phức hợp CICA cùng các chiết xuất thực vật quý giúp dưỡng ẩm, cho mái tóc mềm mượt và chắc khỏe.

Bên cạnh bộ đôi gội - xả cơ bản (Self-Up Real Care Shampoo & Treatment), danh mục sản phẩm của Jennyhouse còn mở rộng với các giải pháp tiện lợi như dưỡng tóc không xả, xịt dưỡng bảo vệ nhiệt, xịt tạo phồng chân tóc (Root Volume Fixer) và phấn che đường chân tóc thưa giúp tạo hiệu ứng tóc dày hơn.

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2026 Võ Đoàn Bảo Hà trở thành Đại sứ Thương hiệu Jennyhouse tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Tiếp nối hành trình mở rộng sự hiện diện tại các thị trường quốc tế, việc chính thức có mặt tại Việt Nam đánh dấu bước tiến tiếp theo của thương hiệu tại thị trường Đông Nam Á.

Đồng hành cùng bước ngoặt này, Jennyhouse lựa chọn Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2026 Võ Đoàn Bảo Hà làm Đại sứ Thương hiệu tại Việt Nam.

Hình ảnh hiện đại, thanh lịch cùng gu thẩm mỹ chỉn chu của Bảo Hà phù hợp với nhóm khách hàng mà thương hiệu hướng đến: những phụ nữ tự tin, có phong cách riêng, chủ động chăm sóc bản thân và tìm kiếm các giải pháp làm đẹp hiệu quả, phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Sự hợp tác này hướng đến việc giới thiệu các bí quyết chăm sóc tóc chuẩn salon từ Gangnam đến gần hơn với cộng đồng mê làm đẹp, truyền cảm hứng giúp phái đẹp tự tin thể hiện khí chất và chủ động chăm chút cho bản thân ngay từ những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật.