Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đại học Kinh tế Quốc dân cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 11-11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Tập trung phát triển cơ sở 2 tại Chương Mỹ

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân - bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng và dựng xây nên truyền thống Kinh tế Quốc dân, cùng tất cả cán bộ, những tổ chức đã chung tay vun đắp cho nhà trường trong suốt 70 năm qua.

Theo ông, Huân chương Lao động hạng nhất hôm nay nhà trường được nhận là phần thưởng danh giá dành cho mỗi người mang trong mình tên gọi Kinh tế Quốc dân.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, khát vọng về một Việt Nam hùng cường đang cháy bỏng trong mỗi người dân. Một lần nữa, vận hội lớn lại mở ra với Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Thọ cho biết nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội tin tưởng lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của thủ đô.

Trong giai đoạn tới, Đại học Kinh tế Quốc dân xác định mục tiêu lọt vào Top 100 châu Á theo các lĩnh vực thế mạnh, và hơn thế nữa trở thành đại học có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, là trung tâm của hệ sinh thái phát triển bền vững, phụng sự sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược ấy, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến đầu tư phát triển khu ký túc xá đạt chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển cơ sở 2 tại Chương Mỹ, Hà Nội.

Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, của TP Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tạo điều kiện để ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành đại học dẫn dắt của thủ đô

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh mẽ từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Nhà trường phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới; chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực, đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.

Chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, năng lực số vào các chương trình giảng dạy; chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân có năng lực dẫn dắt; coi trọng việc rèn luyện tư duy độc lập và sự minh bạch, trung thực, liêm chính trong nghiên cứu.

Thứ hai, nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước, nơi khởi nguồn của những ý tưởng chính sách có chất lượng, nơi các vấn đề mới được phân tích khách quan, đa chiều dựa trên căn cứ khoa học vững chắc.

Tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đại học Kinh tế Quốc dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thứ ba, đổi mới mô hình, cách thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại; số hóa các quy trình quản lý cốt lõi.

Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng cơ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế, mở ra không gian phát triển mới bền vững.

Thứ tư, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị cốt lõi "Trí tuệ - Đạo đức - Cống hiến" để khẳng định bản sắc và uy tín của nhà trường: nhà trường phải là nền móng vững chắc, là môi trường an toàn, nhân văn, là nơi gìn giữ và nuôi dưỡng đạo đức, danh dự và uy tín khoa học.

Thứ năm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và nhân tài. Chuyển từ tham gia sang chủ động kết nối, cùng định hình các mạng lưới học thuật uy tín; thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, để mỗi mối quan hệ hợp tác đều tạo thêm nguồn lực cho nhà trường và cho đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Kinh tế Quốc dân sớm được giao đất để xây dựng thêm cơ sở mới. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định để nhà trường có đủ nguồn lực sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Các bộ, ngành cùng nhà trường đưa mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp đi vào thực chất, tạo điều kiện để Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học dẫn dắt của thủ đô theo Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.