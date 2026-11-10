Thi thể bé trai 3-4 tuổi nổi trên sông Krông Bông, mặc áo có hình siêu nhân

Sông Krông Bông - nơi phát hiện thi thể bé trai - Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 10-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn, Đắk Lắk cho hay người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể bé trai trên sông Krông Bông, khu vực giáp ranh xã Vụ Bổn và xã Cư Pui.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân trong lúc bơi thuyền trên sông đã phát hiện thi thể bé trai 3-4 tuổi nổi trên mặt nước.

Trên người bé trai này mặc áo màu xanh, phía trước áo có hình siêu nhân và quần ngắn với tư thế nằm nổi trên mặt nước, ngửa mặt lên trời.

Ngay sau đó, nhiều người đã vớt thi thể và trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính cháu bé và người thân của cháu.

Chính quyền xã Vụ Bổn đã chỉ đạo cán bộ các thôn gần khu vực giáp sông rà soát, kiểm tra thông tin, tìm kiếm manh mối liên quan đến nạn nhân.

Hiện nay lực lượng công an địa phương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.