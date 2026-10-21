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Thêm trái cây, bớt ăn một mình có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Bổ sung một phần trái cây mỗi ngày giúp giảm 13% nguy cơ trầm cảm, trong khi việc duy trì các bữa ăn chung thay vì thường xuyên ăn một mình được xem là "liều thuốc" tự nhiên giúp xoa dịu tâm trí.

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Nghiên cứu mới cho thấy những người thường xuyên ăn một mình có xu hướng ít hài lòng với cuộc sống, ít cảm thấy hạnh phúc và dễ có cảm giác buồn bã - Ảnh minh họa - Nguồn: scitechdaily.com

Thêm trái cây, bớt đồ ngọt giúp giảm lo âu

Trong nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên, các chuyên gia đã theo dõi 6.537 thanh thiếu niên từ 71 trường trung học trên khắp các bang New South Wales, Queensland và Tây Úc trong 4 năm, bắt đầu khi các em trung bình khoảng 12,5 tuổi.

Nghiên cứu cho thấy việc ăn thêm một phần trái cây mỗi ngày giúp giảm 13% nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm thấp và giảm 7% nguy cơ mắc các triệu chứng lo âu.

Việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, bao gồm nước ngọt, siro và đồ uống thể thao làm gia tăng nguy cơ mắc trầm cảm và lo âu. Mối liên hệ này được quan sát thấy ở cả hai giới nhưng mạnh hơn ở các bé trai, đặc biệt là đối với chứng lo âu.

Nghiên cứu đã loại trừ những thanh thiếu niên đã có các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu ở mức độ cao ngay từ đầu và đã tính đến các yếu tố bao gồm hoạt động thể chất, tuổi tác, giới tính và tình trạng kinh tế xã hội.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi nỗ lực hơn nữa để giúp thực phẩm bổ dưỡng dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng hơn, đồng thời giảm thiểu việc giới trẻ tiếp xúc với đồ uống có đường.

Bữa ăn chung - "liều thuốc" cho sức khỏe tinh thần

Các nghiên cứu quốc tế mới đây cho thấy thói quen thường xuyên ăn một mình có thể liên quan đến nguy cơ trầm cảm, suy giảm chất lượng dinh dưỡng và những khác biệt về cấu trúc não bộ. Việc duy trì những bữa ăn chung với gia đình, bạn bè có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 đã phân tích dữ liệu khảo sát hơn 150.000 người tại 142 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó phát hiện những người thường xuyên dùng bữa cùng người khác có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn, nhiều cảm xúc tích cực và ít cảm xúc tiêu cực hơn.

Khi so sánh giữa các quốc gia, nghiên cứu cho thấy những nơi người dân có trung bình nhiều hơn một bữa ăn chung mỗi tuần cũng ghi nhận mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn khoảng 0,2 điểm trên thang 10 điểm.

Mối liên hệ giữa việc ăn chung và cảm xúc tích cực rõ rệt hơn ở nhóm thanh niên từ 16-24 tuổi so với người từ 65 tuổi trở lên.

Một nghiên cứu khác dựa trên dữ liệu của khoảng 235.000 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy tỷ lệ người ăn tất cả các bữa một mình trong ngày đã tăng hơn 50% trong giai đoạn 2003-2023, lên mức 26%. Đáng chú ý, ở nhóm tuổi 25-34, tỉ lệ này tăng hơn 180%.

Những người thường xuyên ăn một mình cũng có xu hướng ít hài lòng với cuộc sống, ít cảm thấy hạnh phúc và dễ có cảm giác buồn bã hơn so với những người thường xuyên dùng bữa cùng người khác.

Bình luận về những phát hiện trên, bác sĩ thần kinh Merav Chen thuộc hệ thống y tế Clalit của Israel cho rằng bữa ăn chung không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn tạo cơ hội giao tiếp và duy trì kết nối xã hội.

Việc thường xuyên thiếu vắng những tương tác này có thể làm gia tăng cảm giác cô đơn và nguy cơ trầm cảm. Tuy nhiên, bà Chen nhấn mạnh ăn một mình không đồng nghĩa với cô đơn hoặc có vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Các chuyên gia lưu ý những nghiên cứu hiện nay mới xác định được mối liên hệ thống kê, chưa đủ cơ sở kết luận việc ăn một mình trực tiếp gây trầm cảm, teo não hoặc suy giảm nhận thức.

Tuy nhiên, các phát hiện cho thấy việc duy trì những bữa ăn chung có thể là yếu tố đáng quan tâm trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người có nguy cơ bị cô lập xã hội.

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    Chủ đề: trầm cảm

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