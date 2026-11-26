French Croissant Pizza là sản phẩm đột phá về cấu trúc đế, mở rộng trải nghiệm "cắn giòn từ đế" khi thưởng thức - Ảnh: DNCC

Sự ra mắt của French Croissant Pizza dịp cuối năm 2026 là minh chứng mới nhất cho hướng đi khác biệt ấy, khi hạt điều đặc sản Bình Phước hòa quyện với cấu trúc đế pizza croissant ngàn lớp giòn xốp, nhẹ tênh, thơm bơ chuẩn phong cách Pháp.

Đế bánh ngàn lớp giòn xốp, nhẹ tênh, thơm bơ kiểu Pháp

Thời điểm cuối năm đến gần cũng là lúc nhịp sống trở nên rộn ràng với mùa cao điểm của những buổi gặp gỡ, sum họp và tiệc tùng. Giữa vô vàn lựa chọn trên bàn tiệc, The Pizza Company mong muốn tạo dấu ấn đáng chú ý khi trình làng dòng sản phẩm French Croissant Pizza nhằm làm mới trải nghiệm thưởng thức pizza của thực khách Việt.

Theo thói quen thưởng thức pizza truyền thống, phần topping đầy ắp luôn là tâm điểm thu hút khách hàng, trong khi phần viền bánh dày và chắc bột đôi khi lại quá đỗi quen thuộc khiến nhiều thực khách mong muốn có một sự mới lạ hơn trong dịp cuối năm cùng bạn bè, người thân.

Thấu hiểu tâm lý này, The Pizza Company đã đặt ra bài toán làm mới chính phần đế bánh, để phần tinh bột trở thành điểm nhấn vị giác độc lập thay vì chỉ đóng vai trò nâng đỡ nguyên liệu phía trên.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật làm bánh croissant của Pháp, lớp bột mì chất lượng cao cùng bơ thượng hạng được cán, ủ kỳ công qua nhiều lần gấp lớp để tạo nên kết cấu hàng ngàn lớp bột xen kẽ bơ mỏng. Khi được nướng ở nhiệt độ cao dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, khối bột nở bung, tạo thành phần đế phồng vàng ruộm đẹp mắt.

Khác hẳn với đế pizza truyền thống, đế bánh phong cách croissant sở hữu độ giòn xốp, nhẹ tênh đầy ấn tượng khi thưởng thức và hương thơm bơ đặc trưng. Nhờ đó, thực khách có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm "cắn giòn từ đế" đầy hứng khởi.

Đa dạng hương vị từ nông sản bản địa

Không dừng lại ở đó, chiếc đế ngàn lớp chuẩn Pháp này còn là "nền mới" để The Pizza Company viết tiếp hành trình "Pizza Đặc Sản".

Nếu như trước đây, sầu riêng Phong Điền, dừa non, mật hoa dừa hữu cơ Trà Vinh hay hạt sen Huế từng tạo nên những dấu ấn vùng miền độc đáo, thì lần này, hạt điều Bình Phước - đặc sản trứ danh của Việt Nam - chính thức trở thành tâm điểm.

Sự kết hợp giữa hạt điều bùi béo, giòn rụm cùng lớp đế croissant thơm bơ không chỉ tạo ra sự cân bằng vị giác tinh tế, mà còn chứng minh nông sản Việt hoàn toàn có thể xuất hiện trong những công thức ẩm thực quốc tế cầu kỳ.

"Tôn trọng giá trị bản địa và luôn tìm cách làm mới chiếc pizza rất ‘Tây’ là triết lý sáng tạo của The Pizza Company tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mỗi chiếc pizza không chỉ đơn giản là một món ăn có nguồn gốc phương Tây mà còn là một ‘sứ giả’ kết nối giá trị văn hóa Việt với thế giới", đại diện thương hiệu The Pizza Company cho biết.

Bên cạnh hai phiên bản topping đặc sản mới là thịt xông khói hạt điều và gà bơ tỏi hạt điều, bộ sưu tập French Croissant Pizza còn chiều lòng các thực khách bằng bốn hương vị best-seller quen thuộc gồm hải sản pesto xanh, hải sản nhiệt đới, xúc xích Ý và 5 loại thịt đặc biệt kết hợp rau củ.

Sự kết hợp giữa đế bánh mới và 6 lựa chọn topping giúp giải quyết bài toán khẩu vị đa dạng trong cùng một bàn ăn, nơi người thích vị bùi béo có thể chọn hạt điều đặc sản, tín đồ hải sản tìm thấy hương vị phóng khoáng của đại dương, người chuộng vị đậm đà chọn xúc xích, trong khi thực khách thích sự cân bằng dễ hài lòng với 5 loại thịt kết hợp rau củ.

Đặc biệt, The Pizza Company vẫn giữ vững dấu ấn đặc trưng của thương hiệu, đó là những chiếc pizza được phủ đầy ắp các loại topping, để mỗi miếng cắn đều ngập tràn hương vị hòa quyện giữa phần đế bánh và các nguyên liệu.

French Croissant Pizza đáp ứng nhu cầu dùng bữa đa dạng của các nhóm khách hàng trong mùa lễ hội cuối năm - Ảnh: DNCC

Tính ứng dụng của French Croissant Pizza càng được thể hiện rõ trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm, khi nhu cầu dùng bữa theo nhóm, từ bữa trưa công sở, tiệc tất niên công ty đến những buổi sum họp gia đình tăng cao. Chiếc bánh pizza ngàn lớp giòn xốp, nhẹ tênh, thơm bơ đặt giữa bàn trở thành tâm điểm kết nối, giúp mọi người dễ dàng sẻ chia từng miếng bánh trong không khí rôm rả.

Nhằm giúp bàn tiệc thêm phần trọn vẹn chỉ sau một lần gọi món, The Pizza Company đồng thời giới thiệu hai món ăn đồng hành mới là Mỳ Ý gà BBQ hạt điều xốt kem và Croissant cuộn phô mai, xúc xích.

The Pizza Company đồng thời triển khai ưu đãi lên tới 40% khi mua một French Croissant Pizza cùng các món ăn kèm khác - Ảnh: DNCC

Nhân dịp ra mắt dòng sản phẩm mới, thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền giảm giá tới 40% cho các món ăn kèm khi mua cùng 1 French Croissant Pizza. Chính sách giá linh hoạt này giúp các nhóm khách hàng dễ dàng thiết kế một thực đơn tiệc cuối năm phong phú, chất lượng mà không gặp rào cản về chi phí.