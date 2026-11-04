Tân Tạo đưa vào hoạt động phân hiệu trường mầm non 12 phòng học

Ông Lê Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo - trao tặng hoa chúc mừng của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tạo tại lễ công bố hoạt động phân hiệu Trường Mầm non Tân Tạo 1 - Ảnh: L.A.

Thông tin về quá trình đầu tư, xây dựng công trình, bà Phạm Thị Cẩm Hồng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường cho biết, phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 được khởi công ngày 3-11-2025, với tổng mức đầu tư 44,9 tỉ đồng, trên diện tích 4.000m².

Công trình có quy mô 3 tầng, gồm 12 phòng học, 3 phòng chức năng, khu hành chính, khu phụ trợ và hội trường đa năng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe có mái che, cổng và tường rào được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục mầm non.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn An - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo nhấn mạnh việc đưa phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của giáo dục mầm non trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Võ Văn An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị chuyên môn, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong quá trình triển khai công trình.

Ông Võ Văn An đề nghị Ban giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động của phân hiệu đi vào nền nếp; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, vững chuyên môn, tận tâm với nghề.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Bùi Thị Thanh Hạnh - Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Tạo 1 khẳng định quyết tâm cùng tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa các hoạt động của phân hiệu vào nền nếp, khoa học và hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Nhà trường đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho trẻ, nâng cao chất lượng bữa ăn, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, yêu thương, hạnh phúc, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Các đại biểu dự lễ công bố hoạt động phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1

Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1