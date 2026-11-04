Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Giáo dục

Tân Tạo đưa vào hoạt động phân hiệu trường mầm non 12 phòng học

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 4-11, UBND phường Tân Tạo (TP.HCM) tổ chức lễ công bố hoạt động phân hiệu Trường Mầm non Tân Tạo 1, với quy mô 12 phòng học, tổng mức đầu tư 44,9 tỉ đồng.

Tân Tạo đưa vào hoạt động phân hiệu mầm non 12 phòng học, đầu tư 44,9 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo - trao tặng hoa chúc mừng của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tạo tại lễ công bố hoạt động phân hiệu Trường Mầm non Tân Tạo 1 - Ảnh: L.A.

Thông tin về quá trình đầu tư, xây dựng công trình, bà Phạm Thị Cẩm Hồng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường cho biết, phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 được khởi công ngày 3-11-2025, với tổng mức đầu tư 44,9 tỉ đồng, trên diện tích 4.000m².

Công trình có quy mô 3 tầng, gồm 12 phòng học, 3 phòng chức năng, khu hành chính, khu phụ trợ và hội trường đa năng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe có mái che, cổng và tường rào được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục mầm non.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn An - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo nhấn mạnh việc đưa phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của giáo dục mầm non trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Võ Văn An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị chuyên môn, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong quá trình triển khai công trình.

Ông Võ Văn An đề nghị Ban giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động của phân hiệu đi vào nền nếp; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, vững chuyên môn, tận tâm với nghề.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Bùi Thị Thanh Hạnh - Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Tạo 1 khẳng định quyết tâm cùng tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa các hoạt động của phân hiệu vào nền nếp, khoa học và hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Nhà trường đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho trẻ, nâng cao chất lượng bữa ăn, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, yêu thương, hạnh phúc, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

- Ảnh 1.

Các đại biểu dự lễ công bố hoạt động phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1

- Ảnh 2.

Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1

Tân Tạo đưa vào hoạt động phân hiệu trường mầm non 12 phòng học - Ảnh 4.Cao điểm '100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học’ tại TP.HCM

Ngày 19-5, UBND TP.HCM phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” và khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa tại phường Bình Hưng Hòa.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP.HCM Trường mầm non phân hiệu phường Tân Tạo

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất