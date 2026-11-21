Lê Ngọc Thành hiện bị tạm giữ - Ảnh: HOÀI ANH

Ngày 21-11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ Lê Ngọc Thành (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một quán ăn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 20-11, một thanh niên vào quán bò T.T. nằm trên đường tỉnh 864, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp để ngồi ăn.

Khoảng 2 phút sau, một người đi xe máy đến, bước vào quán và dùng dao đâm người thanh niên này. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Lê Văn N., 41 tuổi, ngụ xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh và truy bắt nghi phạm gây án.

Qua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ Thành, tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi đâm nạn nhân. Tang vật được cảnh sát thu giữ gồm một con dao Thái Lan cán màu vàng và một xe máy.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.