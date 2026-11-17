Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 17-11, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước quy mô khoảng 170,7ha, nằm ven vịnh Đà Nẵng, được tái khởi động sau thời gian dài gặp vướng mắc pháp lý.

Đây là dự án vừa được Đà Nẵng tháo gỡ sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 64 về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đa Phước là dự án có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven vịnh Đà Nẵng nhưng đã trải qua nhiều năm gián đoạn, với những khó khăn, vướng mắc phức tạp.

Việc dự án chậm triển khai không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực đầu tư mà còn tác động đến cảnh quan đô thị và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo ông Nam, trong thời gian qua Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đặc biệt, trong tháng 8-2026, thành phố đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các bước triển khai theo quy định.

"Lễ tái khởi động hôm nay là một dấu mốc thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển", ông Nam nói và nhấn mạnh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư không có nghĩa mọi thủ tục, nghĩa vụ và vướng mắc đã hoàn tất mà vẫn còn những nội dung phải tiếp tục tháo gỡ.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tập trung vào các yêu cầu gồm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Đồng thời đảm bảo tiến độ và nguồn lực, chất lượng quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng, không gian xanh và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án...

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ông Nam, một khu đô thị ở vị trí đặc biệt bên vịnh Đà Nẵng không chỉ được đánh giá bằng quy mô vốn đầu tư hay hình thức công trình mà còn bằng chất lượng sống, khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, không gian công cộng và lợi ích thiết thực mang lại cho người dân...

Đại diện chủ đầu tư, ông Trương Đình Trung, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, kiêm Phó chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, cho biết doanh nghiệp sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, tập trung nguồn lực và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để từng bước tiếp tục phát triển dự án.

Theo định hướng được công bố, khu đô thị quốc tế Đa Phước dự kiến tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí cùng hệ thống công trình giáo dục, y tế, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng...

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm trên vịnh Đà Nẵng kéo dài từ quận Hải Châu đến Thanh Khê (trước đây). Từ cuối năm 2016, Công ty CP Bất động sản Nova Đà Nẵng đã đứng ra phân phối bán gần 1.000 căn nhà phố, nhà biệt thự theo hình thức hợp đồng đặt cọc. Tuy nhiên do các vướng mắc pháp lý kéo dài, dự án này bị bỏ hoang trong nhiều năm qua.

Đà Nẵng chính thức gỡ vướng cho dự án đô thị Đa Phước Ngày 12-8, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.



