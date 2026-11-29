Tái hiện sắc màu sông nước phương Nam giữa lòng TP.HCM

Từ 3 đến 6-12, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), không gian sông nước, miệt vườn và nhịp sống giao thương độc đáo của người dân phương Nam sẽ được tái hiện trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2026.

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Chủ đề: OCOP