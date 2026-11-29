Suzuki Fronx 2027 xuất hiện trên đường thử tại Ấn Độ - Ảnh: Harsh VLOGS

Những hình ảnh chạy thử mới nhất tại Ấn Độ đã hé lộ một số thay đổi trong khoang nội thất Suzuki Fronx 2027. Đây là lần đầu cabin của phiên bản nâng cấp được ghi lại tương đối rõ nét, sau nhiều lần xuất hiện trên đường thử với các chi tiết ngoại thất được che kín.

Theo hình ảnh được RushLane đăng tải ngày 25-11, Suzuki Fronx mới vẫn giữ cách bố trí nội thất tương tự phiên bản hiện hành, nhưng có thể được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi.

Nội thất có thêm nhiều trang bị

Thay đổi dễ nhận thấy là nội thất phối hai màu đen và đỏ Burgundy, trải dài từ bảng táp-lô, táp-pi cửa đến ghế ngồi. Phần viền ghế có thể được bọc giả da, kết hợp chất liệu vải ở giữa.

Với lần nâng cấp này, Suzuki Fronx mới có thể lần đầu được trang bị ghế thông gió. Các nút điều khiển chức năng này đã xuất hiện trên bệ trung tâm của xe chạy thử.

Khoang nội thất Suzuki Fronx 2027 với cách phối màu đen và đỏ Burgundy - Ảnh: Harsh VLOGS

Một nâng cấp khác là phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold, thay cho phanh tay cơ trên phiên bản hiện hành.

Màn hình giải trí trung tâm có thể tăng kích thước từ 9 inch lên 10,1 inch. Các trang bị như màn hình HUD, gương chiếu hậu chống chói tự động, vô-lăng tích hợp phím chức năng, đồng hồ bán kỹ thuật số, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau dự kiến được giữ lại.

Suzuki cũng có thể nâng cấp bộ sạc điện thoại không dây Qi. Tuy nhiên, hình ảnh chạy thử chưa cho thấy rõ xe có được bổ sung cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu hay không.

Có thể bổ sung ADAS, thay động cơ

Về ngoại thất, Suzuki Fronx 2027 dự kiến được tinh chỉnh lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Một số chi tiết ốp thân xe có thể chuyển sang màu đen bóng, trong khi thiết kế đèn chiếu sáng nhiều khả năng được giữ nguyên.

Xe chạy thử còn xuất hiện mô-đun radar phía trước, cho thấy khả năng được bổ sung hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Hệ thống phanh cũng có thể được nâng cấp với phanh đĩa phía sau, thay cho phanh tang trống hiện tại.

Suzuki Fronx 2027 có thể được bổ sung hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 - Ảnh: Harsh VLOGS

Về động cơ, Suzuki được cho là đang cân nhắc thay máy xăng 1.2L K-Series 4 xi lanh bằng loại 1.2L Z-Series 3 xi lanh trên các phiên bản tiêu chuẩn. Hộp số sàn 6 cấp cũng có thể được bổ sung.

Ảnh dựng đồ họa hình dung về Suzuki Fronx nâng cấp - Ảnh: Torqing Wheels

Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1.0L Boosterjet 3 xi lanh dự kiến tiếp tục được sử dụng, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Công suất có thể tăng từ 99 lên 109 mã lực.