Sushi Taco - ẩm thực đường phố cho giới trẻ - Ảnh: DNCC

Trong suy nghĩ của nhiều thực khách, sushi thường gắn liền với những không gian nhà hàng truyền thống. Sushi Taco chọn một lối đi khác: giữ trọn nét tươi ngon đặc trưng của ẩm thực Nhật và sự phóng khoáng Mexico để biến tấu thành món ăn cầm tay gọn nhẹ, mang đậm tinh thần đường phố (street-style) hiện đại.

Sự phá cách của Sushi Taco thể hiện rõ từ cách ăn đến trải nghiệm thưởng thức. Thay vì ngồi cố định tại bàn, thực khách có thể mở hộp, cầm trọn chiếc taco trên tay và thưởng thức ngay bất kể mọi nơi. Thiết kế hộp giấy thông minh vừa giúp giữ phom dáng món ăn, vừa đảm bảo sự gọn gàng, sạch sẽ cho những ai thường xuyên di chuyển.

Tiện lợi với phong cách "cầm tay - ăn ngay"- Ảnh: DNCC

Điểm tạo nên sức hút bền vững cho Sushi Taco là sự cân bằng giữa tính linh hoạt kiểu street food và sự đầu tư nghiêm túc cho chất lượng. Dù được phục vụ theo phong cách trẻ trung, dễ tiếp cận, mỗi chiếc taco vẫn chú trọng độ tươi của phần nhân, độ dẻo của cơm và sự hài hòa của lớp sốt đi kèm.

Lớp vỏ rong biển chiên giòn tạo độ tương phản thú vị khi cắn ngập phần nhân đầy đặn bên trong, mang lại cảm giác vừa lạ miệng vừa quen thuộc. Nhờ đó, thực khách có thể cảm nhận rõ tinh thần "món nhà hàng được street-style hóa": không cầu kỳ hình thức bàn ghế, nhưng vẫn đủ chỉn chu và trọn vị trong từng phần ăn.

Món ăn sáng tạo, bao bì tiện lợi - Ảnh: DNCC

Nhờ sự linh hoạt trong cách thưởng thức, Sushi Taco dễ dàng xuất hiện trong nhiều lát cắt đời sống của giới trẻ TP.HCM. Vào giờ nghỉ trưa hoặc xế chiều, đây là lựa chọn nhanh gọn cho dân văn phòng, sinh viên muốn đổi vị mà không mất quá nhiều thời gian. Khi tụ tập cùng bạn bè, màu sắc bắt mắt và dáng vẻ độc đáo của món ăn cũng giúp bữa gặp gỡ thêm phần rôm rả.

Không chỉ dừng lại ở nhịp sống hàng ngày, thương hiệu còn chủ động kết nối với văn hóa giải trí của người trẻ thông qua các sự kiện âm nhạc và lễ hội ẩm thực quy mô. Giữa không khí náo nhiệt của các đại nhạc hội, một phần Sushi Taco "cầm tay - ăn ngay" giúp người tham dự nạp năng lượng nhanh chóng mà không làm gián đoạn cuộc vui.

Bên cạnh sản phẩm, Sushi Taco cũng chú trọng sự thuận tiện trong hành trình trải nghiệm của khách hàng. Với hệ thống chuỗi nhiều chi nhánh phủ khắp các quận tại TP.HCM và có mặt tại Vũng Tàu, thực khách dễ dàng tìm điểm đến phù hợp để ăn tại chỗ hoặc mang đi.

Vỏ rong biển giòn, nhân đa dạng - Ảnh: DNCC

Ngoài ra, việc đặt món qua ứng dụng của hệ thống giúp thành viên còn nhận ưu đãi giảm 50% cho lần đầu tải. Sự kết hợp giữa món ăn mang tinh thần đường phố, chất lượng nguyên liệu chuẩn nhà hàng và nền tảng đặt món tiện lợi giúp Sushi Taco giữ được sức hút ổn định giữa thị trường ẩm thực sôi động.