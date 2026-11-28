Video cảnh tượng túi khí bung từ mũ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn có nhiều điểm đáng ngờ - Video: X

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 17-11 đang thu hút sự chú ý khi ghi lại cảnh người đi xe máy ngã xuống đường, sau đó chiếc mũ bảo hiểm bất ngờ bung ra một túi khí khổng lồ.

Trong video, túi khí phồng lên chỉ trong thời gian ngắn, bao phủ gần như toàn bộ phần thân trên của người lái, tạo thành lớp đệm lớn trước khi xẹp xuống.

Sản phẩm được một số tài khoản mạng xã hội giới thiệu là mũ bảo hiểm tích hợp túi khí do Trung Quốc phát triển, có khả năng bảo vệ người điều khiển xe máy khi xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, theo trang inSella của Ý, video đang gây nhiều nghi vấn về tính xác thực. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy chiếc mũ bảo hiểm trong video thực sự tồn tại và hoạt động như những gì được mô tả.

Quảng cáo mũ bảo hiểm Trung Quốc nhưng mang logo hãng Ý

Một trong những chi tiết gây chú ý là chiếc mũ bảo hiểm trong video mang logo AGV, thương hiệu mũ bảo hiểm nổi tiếng của Ý.

Người lái xe máy cũng mặc bộ đồ bảo hộ có logo Dainese, một thương hiệu Ý khác chuyên sản xuất trang phục và thiết bị bảo vệ người đi mô tô.

Trong khi đó các bài đăng lan truyền lại giới thiệu đây là sản phẩm của Lanxi Yema Motorcycle Fittings, nhà sản xuất mũ bảo hiểm có trụ sở tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Một số thông tin còn nhắc đến Yanfeng Automotive, doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển các hệ thống túi khí cho ô tô, như một đơn vị tham gia dự án.

Tuy nhiên, theo inSella, cả hai công ty đều chưa công bố thông tin chính thức về sản phẩm.

Hiện không có thông cáo báo chí, bảng thông số kỹ thuật, giá bán hoặc tài liệu chứng nhận an toàn của chiếc mũ được giới thiệu trong video. Sản phẩm tương tự cũng không xuất hiện trong danh mục công khai của Yanfeng.

Tuy nhiên có một yếu tố "thật" là Lanxi Yema đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho "Hệ thống túi khí mũ bảo hiểm", thông tin được công khai ngày công bố là 18-9-2026. Mục tiêu của hệ thống này là triển khai một cấu trúc giảm chấn xung quanh vỏ máy để tăng cường khả năng bảo vệ trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên việc có bằng sáng chế không đồng nghĩa sản phẩm đã được sản xuất thành công, hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Video có nhiều điểm đáng ngờ

Bên cạnh đó, mặc dù video trông y như thật, nhưng nếu soi kỹ có thể phát hiện một số điểm bất thường. Chẳng hạn, chiếc điện thoại của người bên đường đang quay lại cảnh tượng bung túi khí, nhưng trên màn hình lại không hiển thị đúng những gì đang diễn ra.

Những gì hiển thị trên video với cảnh tượng ngoài "thực tế" không hoàn toàn khớp nhau - Ảnh cắt từ video

Khi người lái xe ngã lộ ra một vệt đỏ của miếng bảo vệ đầu gối. Tuy nhiên khi thoát ra khỏi túi khí đã xẹp, màu của miếng bảo vệ đầu gối lại chuyển sang màu vàng một cách khó hiểu.

Khi túi khí bao quanh cơ thể người lái, một cánh tay vẫn ở bên ngoài. Nhưng khi người lái xoay người, cánh tay vừa ở bên ngoài lại biến mất.

Điểm bất nhất trong chi tiết miếng bảo vệ đầu gối - Ảnh cắt từ video

Một số trang như India Today đã thử dùng công cụ kiểm tra và các công cụ đó đều xác định đây là video giả.

Ngoài ra, nguồn lan truyền video ban đầu được cho là một trang Facebook có tên Zero Gravity Gang. Trang này thường xuyên đăng tải các video được dàn dựng bằng AI.

Những điểm bất thường này khiến nhiều người dùng mạng xã hội và chuyên gia phân tích hình ảnh nghi ngờ video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Công nghệ mũ bảo hiểm có túi khí đã có từ lâu

Thực tế, ý tưởng tích hợp túi khí vào mũ bảo hiểm không phải hoàn toàn mới.

Tại triển lãm xe máy EICMA 2022 ở Milan (Ý), nhà sản xuất mũ bảo hiểm Airoh đã hợp tác với công ty công nghệ an toàn Autoliv để giới thiệu một mẫu mũ bảo hiểm tích hợp túi khí.

Tuy nhiên, khác với sản phẩm xuất hiện trong video lan truyền, thiết kế của Airoh và Autoliv tập trung vào việc bổ sung lớp bảo vệ tại khu vực đầu.

Từng có hãng giới thiệu mũ bảo hiểm tích hợp túi khí, nhưng để bổ sung thêm lớp bảo vệ cho đầu, chứ không bung ra được như trong video lan truyền - Ảnh: Airoh/Autoliv

Nhóm phát triển đặt mục tiêu để chiếc mũ vẫn đáp ứng các yêu cầu an toàn thông thường ngay cả khi túi khí không kích hoạt.

Tuy nhiên sau bốn năm kể từ lần giới thiệu đầu tiên, sản phẩm này vẫn chưa được thương mại hóa rộng rãi.

Hiện công nghệ túi khí bảo vệ người đi xe máy chủ yếu được ứng dụng trên áo khoác và áo vest chuyên dụng.