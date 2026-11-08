Sinh viên HUTECH đưa bài toán thực tiễn vào nghiên cứu ứng dụng

Các bạn trẻ tự mình đi khảo sát thực tế tại địa phương - Ảnh: NTCC

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sinh viên đang hiện thực hóa tinh thần ấy bằng việc trực tiếp khảo sát nhu cầu cộng đồng, nghiên cứu và từng bước hoàn thiện giải pháp cùng giảng viên, chuyên gia.

Kết nối địa phương, đưa vấn đề thực tế vào giảng đường

Thay vì giới hạn nghiên cứu trong phạm vi giảng đường, thế hệ trẻ được khuyến khích quan sát các vấn đề xã hội, nhận diện nguyên nhân, nhu cầu thực tế và đề xuất giải pháp phù hợp.

Cách tiếp cận này được Trung tâm Thiết kế Dự án và Đổi mới Sáng tạo thuộc Viện Công nghệ Việt - Nhật HUTECH (VJIT) triển khai qua hai học phần "Tư duy thiết kế dự án" và "Đổi mới sáng tạo và Tư duy khởi nghiệp", giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy phát hiện vấn đề và phát triển giải pháp.

HUTECH ký kết hợp tác với UBND xã Bình Mỹ, mở rộng điều kiện triển khai các hoạt động gắn với địa phương - Ảnh: NTCC

Để đưa các bài toán thực tế vào quá trình học tập, trung tâm chủ động kết nối với Hội Nông dân TP.HCM, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Nhu cầu của người dân, hộ sản xuất và hợp tác xã được tổng hợp, chuyển đến đội ngũ giảng viên, sinh viên để phân tích, lựa chọn và phát triển thành đề tài có khả năng ứng dụng.

Nhờ đó, những vấn đề như nông sản khó tiêu thụ, làng nghề cần hướng phát triển hay hợp tác xã muốn ứng dụng công nghệ có thể trở thành đề bài nghiên cứu cụ thể. Các bạn tiếp cận vấn đề ngay từ bối cảnh thực tế, tìm hiểu nhu cầu của đối tượng liên quan và xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện triển khai.

ThS. Nguyễn Xuân Hưng giới thiệu mô hình hợp tác giữa Hội Nông dân TP.HCM, trường đại học và địa phương - Ảnh: NTCC

Theo ThS. Nguyễn Xuân Hưng - Viện trưởng VJIT, mô hình kết nối này giúp nhà trường tiếp cận trực tiếp các vấn đề phát sinh trong sản xuất, kinh doanh và đời sống địa phương. Khi bắt tay vào đề tài, sinh viên phải đặt mình vào bối cảnh sử dụng thực tế, xem xét nguyên nhân, nhu cầu và điều kiện triển khai để giải pháp có tính khả thi, thay vì chỉ dừng ở ý tưởng sáng tạo.

Đưa ý tưởng thành sản phẩm, kiểm chứng giá trị trong thực tế

Minh chứng cho hành trình nghiên cứu gắn với thực tiễn là nhiều sản phẩm, mô hình và giải pháp của sinh viên đã được hoàn thiện, giới thiệu, phản biện và ghi nhận tại Poster Show, InnovaTalk cùng các hoạt động học thuật, kết nối tại trường.

Bắt đầu hành trình, các nhóm sinh viên đã trực tiếp khảo sát tại xã Xuân Phú (Đồng Nai), xã Bình Mỹ (TP.HCM) cùng nhiều hợp tác xã, trang trại để quan sát hoạt động sản xuất, trao đổi với người dân và ghi nhận những khó khăn đang tồn tại. Dữ liệu thực tế trở thành cơ sở để xác định vấn đề, khoanh vùng nhu cầu và phát triển đề tài phù hợp với từng bối cảnh.

Để đánh giá chất lượng ý tưởng, sinh viên vận dụng khung NABC gồm nhu cầu (Needs), cách tiếp cận (Approach), lợi ích so với chi phí (Benefits versus Costs) và khả năng cạnh tranh (Competition).

Các nhóm phải làm rõ người sử dụng đang cần gì, giải pháp xử lý vấn đề ra sao, lợi ích có tương xứng với nguồn lực và phương án có điểm khác biệt gì. Cách làm này giúp sinh viên nhìn dự án dưới góc độ người dùng và tính khả thi thực tế.

Sinh viên lắng nghe các chia sẻ từ chuyên gia tại InnovaTalk để hoàn thiện phương án - Ảnh: NTCC

Các phương án tiếp tục được đưa vào InnovaTalk để trao đổi với chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện địa phương. Những phản biện về chi phí, vận hành, mức độ phù hợp với nhu cầu và khả năng triển khai giúp sinh viên rà soát giả định ban đầu, nhận diện điểm còn hạn chế và tiếp tục điều chỉnh giải pháp cùng giảng viên.

Sau quá trình hoàn thiện, kết quả được giới thiệu tại Poster Show. Trước hội đồng chuyên môn, sinh viên trực tiếp thuyết trình, bảo vệ lựa chọn và giải thích cơ sở phát triển giải pháp. Mỗi poster vì vậy phản ánh cả quá trình nghiên cứu: nhận diện vấn đề, thu thập dữ liệu, xây dựng phương án, tiếp nhận phản biện và hoàn thiện đề xuất.

Một số dự án nổi bật của nhận được lời khen từ doanh nghiệp và địa phương như Smart-Agri Hub, App Nông sản Bình Mỹ, Làng Gốm Bình Mỹ, "Nông - Sinh đồng hành", AgriShare, nón lá gấp gọn,… Mỗi dự án được phát triển với đối tượng sử dụng, mục tiêu và giá trị ứng dụng cụ thể.

Các bạn trình bày, trao đổi về dự án tại Poster Show - Ảnh: NTCC

Với các phương án có tiềm năng, quá trình phát triển tiếp tục được nối dài bằng nghiên cứu tiền khả thi, thử nghiệm và kết nối nguồn lực.

Hội Nông dân TP.HCM duy trì liên hệ với cộng đồng, địa phương hỗ trợ điều kiện thử nghiệm, HUTECH đóng góp chuyên môn và công nghệ, doanh nghiệp có thể tham gia hoàn thiện sản phẩm hoặc kết nối thị trường.

Nhà trường cũng định hướng xây dựng "Ngân hàng vấn đề thực tiễn" để tập hợp nhu cầu của địa phương, tạo nguồn đề tài cho các khóa sau và hỗ trợ phát triển những giải pháp có khả năng ứng dụng.

Qua quá trình này, thế hệ trẻ học cách đưa một ý tưởng đi qua nhiều vòng kiểm chứng trước khi trở thành sản phẩm có giá trị sử dụng, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào cộng đồng.