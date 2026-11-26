Công trường thi công quốc lộ 14B ở Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa báo cáo công tác bảo đảm an toàn giao thông tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B, sau khi có phản ánh về vụ tai nạn giao thông và nguy cơ mất an toàn tại công trường dự án này.

Trước đó, khoảng 2h ngày 13-11-2026, tại khu vực phía bên phải tuyến, đầu cầu Lồng (km27+070), quốc lộ 14B xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn là đêm khuya, công trường không tổ chức thi công.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ công an, ngày 13-11, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở các nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Đối với đoạn qua cầu Lồng đã được mở rộng hai bên, tổ chức phân luồng phục vụ thi công hơn 2 tháng qua; mặt đường cơ bản bảo đảm lưu thông bình thường và có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm.

Qua kiểm tra, công tác bảo đảm an toàn giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số biển báo bị bám bụi, ảnh hưởng đến khả năng nhận biết.

Sở Xây dựng đã yêu cầu nhà thầu vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống biển báo, tăng khả năng nhận diện, nhất là vào ban đêm.

Sở yêu cầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến; yêu cầu nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng và người điều tiết giao thông tại các vị trí đang thi công hoặc thi công dở dang, chờ triển khai đợt tiếp theo.

Tại các vị trí thi công vào ban đêm phải bố trí đèn cảnh báo và hệ thống rào chắn có phản quang để người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết, chủ động phòng tránh.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, dự án nâng cấp quốc lộ 14B dài hơn 7,5km qua Đà Nẵng vẫn dang dở, trong khi hạn hoàn thành là tháng 9-2026. Người dân cũng đã có ý kiến về việc nhà thầu rào chắn còn sơ sài, nhiều vị trí chưa có đèn cảnh báo vào ban đêm, biển bảo chưa đầy đủ và bụi bẩn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 788 tỉ đồng do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và CIENCO4 là đơn vị thi công. Ban đầu công trình dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2025 nhưng sau khi gia hạn đến nay dự án vẫn chưa xong.