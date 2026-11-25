Hà mã Fiona rất được yêu thích tại sở thú Cincinnati - Ảnh: CINCINNATI ZOO

Ngày 8-11, một chiếc mũ của khách tham quan vướng vào quạt trần, bị hất qua khe hở phía trên cửa sổ chuồng và rơi vào nơi hà mã Fiona sinh sống.

Ngày 19-11, vườn thú Cincinnati (Mỹ) thông báo hà mã Fiona đã chết sau nhiều ngày gặp khó khăn trong việc tiêu hóa chiếc mũ len mà nó nuốt phải.

Các bác sĩ thú y đã tìm cách giúp con vật đào thải dị vật tự nhiên nhưng không thành công. Phẫu thuật cũng không phải lựa chọn khả thi do kích thước cơ thể của hà mã Fiona.

Cái chết của Fiona khiến nhiều người thắc mắc cách các sở thú thường xử lý xác những con thú lớn, theo trang IFLScience ngày 24-11.

Khám nghiệm để bảo vệ những cá thể khác

Theo các chuyên gia, khám nghiệm tử thi là quy trình thường được thực hiện khi động vật trong sở thú chết. Mục đích không chỉ để xác định nguyên nhân tử vong mà còn nhằm phát hiện những bệnh tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến các cá thể khác.

Một số bệnh như viêm khớp, bệnh tim, khối u, tổn thương nội tạng hoặc nhiễm độc kim loại có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng khi con vật còn sống.

Bác sĩ thú y Ghislaine Sayers, Trưởng bộ phận thú y tại vườn thú Paignton (Anh), cho biết việc tổng hợp kết quả khám nghiệm giúp phát hiện những bệnh khó nhận biết, từ đó hạn chế nguy cơ tương tự ở các động vật khác.

Với những loài có kích thước lớn như voi và tê giác, quá trình này đặc biệt phức tạp.

Ông Simon Spiro, chuyên gia giải phẫu bệnh động vật hoang dã thuộc Hiệp hội Động vật học London (Anh), cho biết một ca khám nghiệm voi hoặc tê giác có thể cần 20 người làm việc suốt cả ngày.

Hà mã Fiona được chăm sóc 24/24 sau khi nuốt phải mũ len - Ảnh: CINCINNATI ZOO

Một số bộ phận được lưu giữ hoặc hiến tặng

Sau khám nghiệm, da và bộ xương của những cá thể có giá trị khoa học đôi khi được chuyển đến bảo tàng để phục vụ nghiên cứu và giáo dục.

Phòng chuẩn bị mẫu xương thuộc Viện Smithsonian, nơi tiếp nhận động vật chết từ Vườn thú quốc gia tại Mỹ, sử dụng bọ ăn xác thuộc họ Dermestidae để làm sạch mô mềm khỏi xương. Phương pháp này giúp xử lý mẫu nhanh, ít gây hư hại cho cấu trúc xương.

Phần lớn xác động vật sau đó được hỏa táng hoặc xử lý theo quy định. Với những cá thể quá lớn, một số sở thú có thể chôn cất ngay trong khuôn viên.

Đôi khi xác động vật còn được dùng làm thức ăn cho các loài ăn thịt.

Năm 2014, vườn thú Copenhagen (Đan Mạch) cho sư tử ăn xác hươu cao cổ sau khi con vật bị tiêu hủy.

Năm 2025, vườn thú Nuremberg (Đức) cũng cho thú ăn thịt ăn xác một số khỉ đầu chó bị tiêu hủy do quá tải quần thể. Tuy nhiên, đây không phải cách xử lý phổ biến.

Đến nay, vườn thú Cincinnati chưa công bố phương án xử lý xác của hà mã Fiona.