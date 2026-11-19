Tài xế xe đầu kéo thắng gấp khiến nhiều bó sắt thép trượt tới, đè sập cabin - Ảnh cắt từ clip

Chiều 19-11, một xe đầu kéo do nam tài xế cầm lái chở theo hàng chục tấn sắt lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến đoạn ấp 23, xã Nhà Bè, TP.HCM thì xảy ra sự cố khiến cabin xe bị biến dạng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, trong quá trình di chuyển, tài xế xe đầu kéo phải thắng gấp do gặp chướng ngại vật.

Cú thắng đột ngột khiến những bó sắt dài trên rơ moóc trượt mạnh về phía trước, dồn lực vào phần đầu xe, đẩy sập cabin, khiến phần đầu xe hư hỏng. Một ống sắt trượt khỏi vị trí ban đầu, rơi xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều xe cộ qua lại nhưng may mắn không trúng người đi đường. Tài xế cũng may mắn thoát ra ngoài, không bị thương nhưng một phen hú vía trước tình huống nguy hiểm.

Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức xử lý vụ việc, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.