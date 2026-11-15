Sân chơi, thư viện Bồ câu trắng tặng thiếu nhi, giúp đội viên rèn luyện tiến bước lên Đoàn

Chương trình "Tự hào đội viên - Vững tiến lên Đoàn" năm 2026 được Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức nhằm rèn luyện để đội viên phấn đấu, trưởng thành - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Trao cơ hội để đội viên tiếp tục trưởng thành

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân, Chủ tịch Hội đồng Đội TP, trao danh sách chỉ huy Đội, đội viên nòng cốt đến Đoàn các phường, xã, đặc khu để tiếp tục quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng và phát huy trong môi trường mới - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Chương trình "Tự hào đội viên - Vững tiến lên Đoàn" năm 2026 được tổ chức tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhằm biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của các chỉ huy Đội, đội viên nòng cốt sau quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động bàn giao danh sách chỉ huy Đội, đội viên nòng cốt đến Đoàn các phường, xã, đặc khu để tiếp tục quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng và phát huy trong môi trường mới.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân, Chủ tịch Hội đồng Đội TP cho biết từ mái trường THCS bước lên bậc học THPT, những đội viên tiêu biểu được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường học; phấn đấu trở thành cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú.

"Không chỉ tiếp tục cống hiến ở môi trường mới, các em còn được khuyến khích trở về trường cũ, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và đồng hành với những thế hệ đội viên tiếp theo", chị Trân nói.

Chương trình "Tự hào đội viên - Vững tiến lên Đoàn" năm 2026 được Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức nhằm rèn luyện để đội viên phấn đấu, trưởng thành - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Thêm thư viện, sân chơi cho học sinh

Cũng với mục tiêu chăm lo, tạo môi trường phát triển toàn diện cho thiếu nhi, Đoàn xã Hưng Long (TP.HCM) phối hợp Công ty TNHH HMM Shipping Vietnam, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky cùng Nhóm từ thiện Fly To Sky bàn giao công trình "Thư viện Bồ câu trắng" và sân chơi thiếu nhi tại Trường tiểu học Hưng Long (phân hiệu).

Công trình được thực hiện nhằm xây dựng không gian đọc sách thân thiện, bổ sung nguồn học liệu phù hợp với lứa tuổi, đồng thời tạo thêm sân chơi lành mạnh để học sinh vui chơi, rèn luyện thể chất. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 100 phần quà cho học sinh nhà trường.

Anh Huỳnh Tiến Hùng, Bí thư Đoàn xã Hưng Long, cho biết năm 2025, Đoàn xã đã kết nối trao tặng một thư viện container tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân. Tiếp nối hoạt động này, năm 2026, Đoàn xã tiếp tục vận động các đơn vị đồng hành trao tặng thư viện sách Bồ câu trắng và sân chơi thiếu nhi.

Theo anh Hùng, các công trình không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc mà còn tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện.

Từ những hoạt động bồi dưỡng đội viên đến các công trình chăm lo thiếu nhi tại cơ sở, các cấp bộ Đoàn đang góp phần tạo dựng môi trường để thế hệ trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng và thêm cơ hội trưởng thành.