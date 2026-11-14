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Samsung hợp tác ShopeePay nâng cao trải nghiệm thanh toán liền mạch tại Đông Nam Á

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Samsung mở rộng phạm vi thanh toán ShopeePay trên các kênh bán hàng trực tuyến và hệ thống cửa hàng bán lẻ của hãng tại Đông Nam Á.

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Việc hợp tác mở rộng giữa Samsung và ShopeePay giúp đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán hằng ngày cho người tiêu dùng Đông Nam Á - Ảnh: DNCC

Ngày 12-11, Samsung Electronics chính thức công bố mở rộng hợp tác với ShopeePay nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán hàng ngày thuận tiện hơn cho người dùng tại Đông Nam Á.

Thông qua việc tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái thanh toán của hai thương hiệu, sự hợp tác này mang đến cho người dùng trải nghiệm linh hoạt và tiện lợi hơn khi sử dụng các phương thức thanh toán quen thuộc trên các sàn thương mại điện tử, ví điện tử và tại các cửa hàng bán lẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên hãng triển khai hợp tác hỗ trợ thanh toán bằng mã QR trên Samsung Wallet tại nhiều thị trường tại Đông Nam Á.

Cụ thể, tại Singapore và Việt Nam, người dùng đã có thể quét mã QR thanh toán qua ShopeePay ngay trên ứng dụng Samsung Wallet bằng các nguồn tiền đã liên kết, giúp hoàn tất giao dịch liền mạch mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Ngoài ra, người dùng còn được tích lũy Shopee Xu đối với các giao dịch đủ điều kiện.

Ở chiều ngược lại, hãng cũng tích hợp Samsung Pay làm phương thức thanh toán khi người dùng mua sắm trực tuyến trên Shopee tại hai thị trường này. Dự kiến cả hai tính năng tích hợp này sẽ tiếp tục được triển khai tại Malaysia trong thời gian tới.

Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thường nhật, hợp tác này còn mở rộng lựa chọn thanh toán khi khách hàng mua sắm các sản phẩm Samsung. Người tiêu dùng có thể sử dụng ví ShopeePay hoặc hình thức Mua trước - Trả sau SPayLater trên trang trực tuyến Samsung.com, và sắp tới là tại toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tiếp của hãng trên khắp Đông Nam Á.

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Người dùng Samsung Wallet có thể quét mã QR để thanh toán bằng ShopeePay ngay từ hôm nay - Ảnh: DNCC

Ông Carl Nordenberg, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Đông Nam Á và Châu Đại Dương, cho biết: "Người tiêu dùng ngày càng mong đợi một trải nghiệm thanh toán đơn giản và liền mạch, bất kể khi mua sắm ở đâu. Thông qua việc tăng cường hợp tác với ShopeePay, chúng tôi đang thúc đẩy sự kết nối giữa hai hệ sinh thái thanh toán, mang đến cho người tiêu dùng lựa chọn thanh toán đa dạng và linh hoạt hơn.

Dù mua sắm trực tuyến hay trực tiếp tại cửa hàng, chúng tôi luôn hướng đến việc đơn giản hóa quy trình thanh toán, loại bỏ những trở ngại không cần thiết và giúp người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á dễ dàng sử dụng phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu của mình."

Candice Ng, Giám đốc Phát triển Đối tác Khu vực của ShopeePay, chia sẻ: "Giá trị của quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thanh toán được thể hiện qua khả năng kết nối với những dịch vụ mà người dùng đã quen thuộc. Qua đó, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn những khác biệt trong nhu cầu và thói quen của người dùng, từ đó điều chỉnh dịch vụ phù hợp hơn.

Quan hệ hợp tác với Samsung thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao tính thiết thực và hữu ích của dịch vụ đối với người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á".

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V.T.K
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    Chủ đề: Samsung

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