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Rủ nhau về chùa Sóc Nách, trẩy hội dâng y Kathina

tác giả
KHẮC TÂM
và 1 tác giả khác
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
THIÊN TRI
THIÊN TRI

Chùa Champabôrây hay còn gọi là chùa Sóc Nách (xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) những ngày này có hàng trăm nam thanh, nữ tú đồng bào Khmer hội tụ về để cùng nhau thực hành các nghi thức linh thiêng.

Nam, thanh nữ tú rủ nhau về chùa Sóc Nách trẩy hội dâng y Kathina - Ảnh 1.

Cô gái Khmer dịu dàng, duyên dáng bên hoa dâng y - Ảnh: THIÊN TRI

Tại chùa Sóc Nách, nam thanh, nữ tú đã chuẩn bị cho mình bộ trang phục truyền thống, tề tựu về đây cùng dâng y, hoa quả với lòng thành kính sâu sắc, cầu mong quả báu của việc dâng y Kathina sẽ mang lại sự an lành, viên mãn.

Ngày hội kết nối phum sóc và văn hóa truyền thống

Sáng tinh mơ, từ các phum sóc, xóm làng cho đến những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, không gian nơi đâu cũng rộn vang âm thanh của tiếng nhạc ngũ âm trầm bổng, hòa cùng nhịp trống Chhay-dăm rộn rã, điệu múa Rô Băm uyển chuyển hay những câu hát Aday, Dù Kê đậm đà bản sắc.

Nam, thanh nữ tú rủ nhau về chùa Sóc Nách trẩy hội dâng y Kathina - Ảnh 2.

Múa chằn là một trong những vũ điệu độc đáo của người Khmer - Ảnh: THIÊN TRI

Dọc theo lối vào chùa, hình ảnh những chiếc mặt nạ Krap hiện lên sinh động, đánh dấu mùa lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer

Lễ dâng y Kathina mang một ý nghĩa tâm linh to lớn, là ước nguyện thiêng liêng của mỗi dòng họ, gia đình nhằm tạo phước báu và để các vị Tỳ-kheo sau khi thọ nhận y hợp pháp sẽ được nới lỏng một số quy định nghiêm ngặt trong sinh hoạt tăng đoàn.

Chia sẻ về mùa lễ hội, Thượng tọa Sơn Mỹ (trụ trì chùa Champabôrây) - cho biết ngày lễ không chỉ gói gọn trong không gian tâm linh thuần túy mà còn là ngày hội lớn kết nối cộng đồng phum sóc, lan tỏa tinh thần đoàn kết thông qua các nghi thức truyền thống như diễu hành dâng y, múa Chằn mang ý nghĩa xua đuổi điều dữ và mang phước lành.

Trọn vẹn ý nghĩa cúng dường theo Luật tạng

Bên cạnh sắc màu lễ hội rực rỡ, điểm cốt lõi làm nên giá trị thiêng liêng của lễ hội Kathina chính là sự tuân thủ nghiêm ngặt theo tinh thần Luật tạng Phật giáo Nam truyền. 

Mỗi chùa trong một năm chỉ tổ chức một lần vào khoảng thời gian quy định từ ngày 16-9 đến 15 - 10 âm lịch. Việc cúng dường được thực hiện theo đúng giới luật, hướng về chư Tăng chứ không mang tính chất cá nhân.

Nam, thanh nữ tú rủ nhau về chùa Sóc Nách trẩy hội dâng y Kathina - Ảnh 3.

Nam thanh, nữ tú rực rỡ trang phục truyền thống trong ngày lễ dâng y - Ảnh: THIÊN TRI

Anh Kim Duy Phương (ngụ ấp Thanh Trì B, xã Châu Thành) - cho hay điểm đặc thù trong nghi thức là người Phật tử không tự tay trực tiếp dâng y cho từng vị, mà đặt y trước mặt chư Tăng rồi tiến hành tác bạch dâng cúng. Chư Tăng sẽ đón nhận sự cúng dường này bằng sự im lặng trang nghiêm theo đúng luật định.

Còn theo chị Kim Thị Mỹ Kiên (ngụ Khóm 5, xã Châu Thành) - truyền thống dâng y Kathina từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa đáng tự hào của Phật giáo Nam truyền, là dịp để tôn vinh các giá trị có từ thời Đức Phật và được bảo tồn nguyên vẹn qua bao thế hệ trẻ.

Dù có sự giao thoa và tiếp biến qua từng nền văn hóa bản địa, điểm chung cốt lõi của đời sống tu trì vẫn là sự kiên định trên nền tảng giới luật để thực hành, mang lại phước báu thiết thực cho cả người thí chủ lẫn chư Tăng. 

Giữ trọn tinh thần nguyên thủy của Luật tạng, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống một cách trang nghiêm chính là món quà pháp cao quý nhất dâng lên trong mùa lễ dâng y Kathina năm nay.

Là một trong những đại lễ

Lễ hội dâng y (tên gọi truyền thống là lễ dâng y Kathina hoặc lễ dâng y cà sa, lễ dâng bông) là một trong những đại lễ quan trọng nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer theo Phật giáo Nam tông.

Thời gian tổ chức diễn ra trong vòng 1 tháng sau khi mùa An cư kiết hạ của chư Tăng kết thúc (thường rơi vào khoảng từ ngày 15- 9 đến 15-10 âm lịch hằng năm).

Đây là dịp để đồng bào Phật tử thể hiện lòng tri ân, thành kính và hộ trì Tam bảo bằng cách dâng cúng áo cà sa cùng các vật dụng thiết thực lên chư Tăng.

Nam, thanh nữ tú rủ nhau về chùa Sóc Nách trẩy hội dâng y Kathina - Ảnh 4.Lễ hội cúng dừa của người Khmer

TTO - Hằng năm, bà con ở xã An Hiệp (Châu Thành, Sóc Trăng) tổ chức lễ cúng dừa (hội Thác Côn) kéo dài ba ngày từ ngày 15 đến 17-3 âm lịch tại chùa Ma ha sal Phat Mon của người Khmer.

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KHẮC TÂM - THIÊN TRI
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    Chủ đề: hội dâng y Kathina chùa Sóc Nách Vĩnh Long Người Khmer Phật giáo

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