Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện tập đoàn nhận vinh danh từ ban tổ chức - Ảnh: ROX Group

Ngày 18-11, tại lễ công bố nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức, ROX Group được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, đồng thời nhận chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu có "nguồn nhân lực hạnh phúc" 2026.

Bốn năm liên tiếp được vinh danh

Đại diện ROX Group cho biết kết quả này càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (1996 - 2026), đồng thời đẩy mạnh chiến lược Go Global, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Quy mô hoạt động ngày càng mở rộng không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị.

Theo Anphabe, chương trình năm nay ghi nhận hơn 70.000 người tham gia khảo sát, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành.

Sức hấp dẫn thương hiệu tuyển dụng được đo lường qua 5 bước, từ nhận biết đến lựa chọn ưu tiên hàng đầu, cùng các tiêu chí về đãi ngộ, cơ hội phát triển, văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo và cân bằng công việc - cuộc sống.

Trong bối cảnh người lao động ngày càng quan tâm đến cơ hội phát triển nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp bên cạnh thu nhập, phúc lợi, việc liên tiếp được vinh danh là sự ghi nhận đáng chú ý đối với ROX Group.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, bà Nguyễn Hải Hà - Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group - cho biết giá trị của một nơi làm việc tốt không chỉ nằm ở chính sách đãi ngộ mà còn ở môi trường nhân văn, nơi mỗi nhân sự được trân trọng, tin tưởng và trao cơ hội phát huy năng lực.

"Chính những con người được truyền cảm hứng, được ghi nhận và cùng tổ chức trưởng thành sẽ tạo nên sức mạnh nội tại cho doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để ROX Group xây dựng đội ngũ vững mạnh, đồng hành trên hành trình Go Global, mang năng lực, khát vọng Việt và những giá trị thuận ích vươn ra thị trường quốc tế", bà Hà chia sẻ.

ROX Group đang triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực như phát triển đô thị, năng lượng tái tạo, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động quốc tế.

Sự đa dạng về lĩnh vực và thị trường tạo điều kiện để nhân sự tiếp cận những bài toán kinh doanh mới, tích lũy kinh nghiệm đa ngành và nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế.

Sự kết nối và tinh thần đồng đội góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực tại ROX Group - Ảnh: ROX Group

Phát triển nhân tài cho chiến lược Go Global

Bên cạnh danh hiệu Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, ROX Group còn nhận chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu có "nguồn nhân lực hạnh phúc" 2026, ghi nhận những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết và chú trọng phát triển con người.

Tại ROX Group, định hướng xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc được cụ thể hóa qua ba trụ cột: tôn trọng, phát triển và ghi nhận. Trong đó, phát triển nhân sự không chỉ dừng ở các khóa đào tạo mà còn mở ra cơ hội thực tế để mỗi cá nhân thử sức với nhiệm vụ mới, phát huy năng lực và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Riêng năm 2025, ROX Group đã triển khai 320 lớp đào tạo, thu hút 12.708 lượt học viên, tương đương 2.505 giờ đào tạo và hơn 50.392 giờ học tập của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống.

Đáng chú ý, tập đoàn chú trọng xây dựng đội ngũ kế cận cho các vị trí trọng yếu, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động theo chiến lược Go Global.

Việc phát triển và bổ nhiệm nhân sự được gắn với năng lực, kết quả công việc và mức độ sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm mới.

Nhiều nhân sự đã được giao dẫn dắt các dự án trọng điểm, đảm nhận vai trò quản lý lớn hơn hoặc luân chuyển giữa các lĩnh vực, thị trường để mở rộng trải nghiệm và nâng cao năng lực quản trị.

Một trong những chương trình tiêu biểu là Global Leaders, được thiết kế nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo thông qua trải nghiệm thực tế tại các dự án chiến lược và thị trường quốc tế.

Tham gia chương trình, nhân sự có cơ hội rèn luyện năng lực quản trị, khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và tư duy toàn cầu. Đây là những yếu tố cần thiết để chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cho giai đoạn phát triển mới.

Một khóa đào tạo dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại ROX Group - Ảnh: ROX Group

Theo đại diện ROX Group, một hệ thống phát triển nhân tài hiệu quả cần giúp người lao động nhận diện tiềm năng, biết cần phát triển năng lực nào và có cơ hội để chứng minh khả năng. Bởi năng lực chỉ được kiểm chứng và phát huy khi mỗi cá nhân được trao cơ hội đảm nhận những trọng trách mới.



Ở góc độ này, hạnh phúc của người lao động không chỉ nằm ở điều kiện làm việc hiện tại mà còn ở cơ hội học hỏi, trưởng thành và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Khi mỗi cá nhân có thêm cơ hội phát huy năng lực, doanh nghiệp cũng có thêm nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng những mục tiêu mới.

Cùng với chiến lược mở rộng ra thị trường quốc té, ROX Group xác định phát triển nhân sự là một trong những ưu tiên quan trọng. Cùng với mở rộng kinh doanh, tập đoàn tập trung xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, năng lực quản trị và tư duy toàn cầu, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển tại thị trường trong nước và quốc tế.