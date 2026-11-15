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Quái vật tí hon tái hợp, 15 năm chờ một ngày trở về

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Có những album không dừng lại ở thời điểm phát hành, mà tiếp tục sống trong ký ức của người nghe suốt nhiều năm. Với Quái vật tí hon, Đường về là một album như thế.

Quái vật tí hon mở màn đêm diễn bằng ca khúc Đám cưới chuột - Video: MAI NGUYỆT

Tối 14-11, tại Capital Theatre (TP.HCM), Quái vật tí hon trở lại sân khấu trong live concert QVTHXV - 15 năm Đường về. Ba thành viên Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh tái hợp sau hơn một thập kỷ, cùng guitarist Trần Minh Quân - gương mặt mới gia nhập ban nhạc trong lần trở lại này.

Đêm diễn dành phần lớn thời lượng cho album Đường về, 12 ca khúc được trình diễn gồm Qua ô cửa thời gianCó một mặt trời, Đã bao lâu rồi, Vì đời, Kẻ lạ mặt, Vết nhơ, Đường về, Vợ ơi anh đã sai rồi, Cho con được trở về... Ban nhạc cũng chơi Đám cưới chuột, cùng những sáng tác mới và bản cover.

Nghe lại Đường về sau 15 năm, điều đáng chú ý không chỉ là những giai điệu quen thuộc được tái hiện. Album vẫn giữ được chất riêng trong cách Quái vật tí hon kể chuyện bằng âm nhạc: có lúc gai góc, có lúc trầm lắng, đôi khi pha chút hóm hỉnh, nhưng luôn thấp thoáng những suy tư về tình yêu, gia đình và đời sống.

Quái Vật Tí Hon tái hợp, 15 năm chờ một ngày trở về - Ảnh 1.

Trần Minh Quân, guitarist mới của ban nhạc, từng là khán giả yêu thích album Đường về trước khi trở thành thành viên ban nhạc - Ảnh: NVCC

"Chú có muốn chơi với Quái vật tí hon không?"

Trần Minh Quân không chỉ là guitarist mới của Quái vật tí hon. Anh còn có một mối duyên khá đặc biệt với Hải Bột, bắt đầu từ cây đàn guitar đầu tiên. Năm 12 tuổi, Minh Quân được nhạc sĩ Quốc Trung tặng một cây guitar acoustic 3B của Đức. Nhiều năm sau, anh mới biết cây đàn ấy từng thuộc về Hải Bột và được để lại nhà nhạc sĩ Quốc Trung.

Trong một lần tình cờ gặp Hải Bột ở sân chung cư, Minh Quân kể lại câu chuyện. Hai người trao đổi số điện thoại. Sau đó, Hải Bột gọi cho anh, ban đầu vì nhầm tưởng đang liên lạc với Quốc Trung. Vài tuần sau, Hải Bột gọi lại và hỏi: "Chú có muốn chơi với Quái vật tí hon không?".

Lời mời ấy đưa người từng đứng dưới sân khấu xem Quái vật tí hon tại Rockstorm năm 2011 trở thành thành viên của ban nhạc sau này.

Quái Vật Tí Hon tái hợp, 15 năm chờ một ngày trở về - Ảnh 2.

Quái vật tí hon trình diễn những ca khúc đã làm nên dấu ấn riêng của ban nhạc trong rock Việt - Ảnh: M.N.

Con đường đến với âm nhạc của guitarist Trần Minh Quân cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Anh sang Mỹ du học từ năm 15 tuổi, rồi chọn ngành tài chính khi vào đại học theo lời khuyên của gia đình. Sau năm đầu tiên, anh nhận ra đó không phải điều mình muốn theo đuổi. Có lúc anh cảm thấy lạc lối, nghĩ rằng cánh cửa âm nhạc đã khép lại.

"Nhưng mà một khi chúng ta đã rất yêu một thứ gì đấy rồi thì chúng ta luôn có thể mở lại cánh cửa đấy ra. Và đấy là niềm tin của tôi về âm nhạc", Trần Minh Quân chia sẻ.

Câu chuyện của anh khiến cuộc tái hợp lần này có thêm một ý nghĩa khác: người nghe không chỉ trở lại để nghe những ca khúc mình từng yêu thích, mà có người đã đi một chặng đường dài để được chơi chính những ca khúc ấy.

Những người từng đi xa lại gặp nhau

Với Lê Quang Minh, tay trống của Quái vật tí hon, việc được đứng chung sân khấu sau 15 năm là điều anh từng không nghĩ sẽ xảy ra. Anh nhắc đến niềm tin dành cho gia đình, bạn bè và đam mê - những điều giúp mỗi thành viên vẫn giữ được tình yêu âm nhạc dù có quãng thời gian không gặp gỡ, không cùng hoạt động. 

Anh cũng nhắc đến những người đã đồng hành với mình từ những ngày đầu chơi nhạc, trong đó có mẹ và anh trai, cho rằng những tiếc nuối không nên níu chân con người, điều quan trọng là giữ được ngọn lửa để tiếp tục sống với điều mình yêu.

Quái Vật Tí Hon tái hợp, 15 năm chờ một ngày trở về - Ảnh 3.

Hải Bột cũng nhìn lại 15 năm của Đường về bằng những cuộc chia tay và hội ngộ. Có người không còn ở đó, có người đã rời đi, cũng có người vẫn ở lại. Nhưng trong đêm nhạc này, anh nói mình cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại sân khấu, tiếp tục chơi nhạc cùng những người đồng hành - Ảnh: BTC

Sau ca khúc Vợ ơi anh đã sai rồi, Hải Bột kể về người cha đã mất năm 2012. Anh từng tìm thấy một mảnh giấy cũ của cha, phải cố đọc nhiều lần mới nhận ra ba chữ "bỏ đi con". Ký ức ấy khiến anh nhắc đến tình yêu thương và niềm tin của cha dành cho mình. Với Hải Bột, con người cần có niềm tin để tiếp tục đi qua những chặng đường còn lại của cuộc đời.

Sau 15 năm, Đường về vẫn là dấu mốc gắn liền với tên tuổi Quái vật tí hon và được khán giả nhắc nhớ. Đêm nhạc không chỉ là dịp để các thành viên nhìn lại album đầu tay, mà còn cho thấy những ca khúc ấy vẫn giữ được vị trí trong lòng người nghe, dù đã có một khoảng thời gian dài ban nhạc vắng bóng trên sân khấu.

Quái vật tí hon tái hợp, 15 năm chờ một ngày trở về - Ảnh 4.'Quái vật' Hải Bột trở lại

Không giống nhiều nghệ sĩ gắn với sân khấu hoặc ra sản phẩm âm nhạc liên tục để khán giả nhớ mặt, Hải Bột kỳ lạ khi dành phần lớn thời gian để 'ở ẩn' mà khán giả vẫn không quên.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Hải Bột Đường về Lê Quang Minh Quái Vật Tí Hon Trần Minh Quân

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