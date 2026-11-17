Giải pháp giám sát an ninh (Surveillance) của QNAP biến thiết bị NAS thành một hệ thống quản lý video (VMS) và đầu ghi hình mạng (NVR) chuyên nghiệp - Ảnh: DNCC

Tại sự kiện, QNAP đã chia sẻ về hệ sinh thái giám sát video QVR vận hành trên nền tảng lưu trữ NAS. Mô hình này giúp các tổ chức, doanh nghiệp lưu trữ và quản lý tập trung khối lượng dữ liệu hình ảnh lớn phục vụ vận hành.

Bên cạnh chức năng lưu trữ, sự kiện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng đối với hệ thống NAS.

Trong bối cảnh dữ liệu giám sát ngày càng có giá trị cao, hệ thống lưu trữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như truy cập trái phép hay tấn công mạng. Do đó, việc nâng cao tính bảo mật cho hạ tầng lưu trữ là định hướng cốt lõi được QNAP tập trung phát triển.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia cùng chia sẻ về sự kết hợp đồng bộ giữa phần cứng lưu trữ và phần mềm quản lý - Ảnh: DNCC

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết sự kiện cũng thảo luận về nhiều chủ đề công nghệ đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu, duy trì hoạt động liên tục và nâng cao khả năng quản lý hạ tầng của doanh nghiệp:

- Ứng dụng Edge AI : Tăng cường trí tuệ nhân tạo tại biên trong xử lý dữ liệu doanh nghiệp.

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu : Giải pháp High Availability (HA) và khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery).

Chương trình có sự đồng hành của các đối tác công nghệ như Seagate, Samsung SaMT, Network Optix và VCA Technology. Sự kết hợp giữa phần cứng lưu trữ và phần mềm quản lý giúp cung cấp giải pháp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hạ tầng đa dạng của từng tổ chức.

Nhicc khó khăn ccă doanh nghii vv quui trr và xx lý thông tin đã đưưđ gg rrư trrđ tiiđ tti ss kiiđ QNAP World Tour 2026 - Ảnh: DNCC

Tại sự kiện khách tham dự cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện QNAP và các đối tác về những khó khăn thực tế khi triển khai hệ thống lưu trữ, giám sát.

Ông Cedric Wong - Giám đốc điều hành QNAP cho biết, sự kiện là dịp để hãng trực tiếp lắng nghe những bài toán thực tế của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp công nghệ phù hợp.

Ông cũng cho biết thêm: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển giải pháp, mở rộng kết nối với các đối tác và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, mang đến thêm những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu lưu trữ, giám sát và quản lý hạ tầng CNTT."

QNAP World Tour 2026 mang đến nhiều giải pháp bảo mật và vận hành hạ tầng linh hoạt cho doanh nghiệp Việt - Ảnh: DNCC

Qua sự kiện, QNAP tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các giải pháp NAS không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ mà còn hướng đến bảo vệ dữ liệu, tăng cường an ninh hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hạ tầng CNTT linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.