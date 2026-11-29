Đại diện PVCFC và Samsung C&T trao văn bản hợp tác chiến lược trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên - Ảnh: PVCFC

Ngày 27-11-2026 tại Seoul (Hàn Quốc), Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam và Samsung C&T ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế và phát triển thị trường xuất khẩu phân bón.

Tham dự lễ ký kết, phía PVCFC có ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Hiền và ông Nguyễn Duy Hải, cùng là Phó tổng giám đốc. Phía Samsung C&T có ông K H Won, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Khối Nguyên liệu công nghiệp 2; ông Kyle Hong, Phó chủ tịch phụ trách Bộ phận Kinh doanh phân bón, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Đoàn lãnh đạo PVCFC và Samsung C&T tại lễ ký kết hợp tác chiến lược - Ảnh: PVCFC

Theo nội dung hợp tác, hai bên tập trung thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm Urê và NPK do PVCFC sản xuất. PVCFC đóng góp năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, trong khi Samsung C&T có kinh nghiệm thương mại cùng mạng lưới phân phối quốc tế. Sự kết hợp này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu.

Sau lễ ký kết, đoàn công tác PVCFC có buổi gặp gỡ ông Jaeeon Lee, Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung. Tại đây, lãnh đạo hai bên trao đổi về định hướng phát triển quan hệ hợp tác, khai thác các cơ hội kinh doanh quốc tế trên cơ sở thế mạnh của mỗi doanh nghiệp.

Lãnh đạo PVCFC trao quà lưu niệm tại buổi gặp gỡ Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp - Ảnh: PVCFC

Một trong những cơ sở để PVCFC thúc đẩy xuất khẩu là khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nước ngoài. Mới đây, doanh nghiệp được phía Úc cấp chứng nhận Level One cho sản phẩm NPK Cà Mau, tiếp nối chứng nhận đã đạt trước đó đối với sản phẩm Urê Cà Mau.

Theo doanh nghiệp, việc hai dòng sản phẩm chủ lực cùng đạt chứng nhận này cho thấy khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học và quản lý chất lượng của thị trường Úc. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để PVCFC phát triển hoạt động xuất khẩu tại Úc, New Zealand và tiếp cận thêm các thị trường có yêu cầu cao.

Hợp tác với Samsung C&T nằm trong định hướng phát triển kinh doanh quốc tế của PVCFC giai đoạn 2027-2030. Doanh nghiệp kỳ vọng thông qua mạng lưới thương mại của đối tác, hoạt động xuất khẩu sẽ có thêm cơ hội mở rộng, đồng thời đa dạng hóa thị trường đầu ra cho các sản phẩm phân bón.

Việc phát triển thị trường nước ngoài cũng được PVCFC đặt trong mối quan hệ cân đối với nhu cầu tiêu thụ trong nước, hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chủ động hơn trong điều tiết cung cầu.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động trong chuyến công tác của đoàn lãnh đạo PVCFC tại Hàn Quốc, Úc và New Zealand nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng mạng lưới đối tác và phát triển thị trường quốc tế.