Saigon Warriors vô địch bộ môn Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh: DNCC

Xác định các đội tuyển dự Chung kết APAC

Sau các trận tranh tài, Saigon Warriors giành ngôi vô địch Liên Minh Huyền Thoại, trong khi Fancy United Esports đứng đầu nội dung Valorant. Hai đội sẽ cùng các đại diện Việt Nam khác tham dự Chung kết khu vực Asia Pacific Predator League 2027 (APAC).

Bên cạnh hai nhà vô địch, Việt Nam còn có thêm những đại diện tham dự sân chơi khu vực. Ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, danh sách gồm Saigon Warriors, SBTY, 9Gaming Esports và một đội tuyển khách mời. Trong khi đó, Fancy United Esports và Original Gaming sẽ là hai đại diện Việt Nam tranh tài ở bộ môn Valorant.

Đội tuyển Fancy United Esports vô địch bộ môn Valorant - Ảnh: DNCC

Như vậy, Việt Nam có sáu suất tham dự Chung kết khu vực ở hai bộ môn, trong đó có một suất dành cho đội khách mời ở nội dung Liên Minh Huyền Thoại.

Việc có nhiều đội tuyển góp mặt tại Chung kết APAC tạo cơ hội để Esports Việt Nam được đại diện ở cả hai bộ môn, đồng thời mở rộng cơ hội cạnh tranh với các đội tuyển đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thưởng 350 triệu đồng tại vòng loại Việt Nam

Predator League 2027 vòng loại Việt Nam có tổng giá trị giải thưởng lên đến 350 triệu đồng. Bên cạnh phần thưởng, giải đấu còn tạo cơ hội để các đội tuyển trong nước thể hiện năng lực chuyên môn, chiến thuật và khả năng phối hợp trong môi trường thi đấu cạnh tranh.

Đối với Saigon Warriors và Fancy United Esports, chức vô địch vòng loại không chỉ ghi nhận kết quả thi đấu mà còn mở ra cơ hội tiếp tục thử sức ở cấp độ khu vực.

Trong khi đó, các đại diện còn lại cũng sẽ có dịp đối đầu với những đối thủ quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực tại sân chơi Esports châu Á - Thái Bình Dương.

Hơn 500 khán giả chú tâm theo dõi trận đấu giữa các đội tuyển - Ảnh: DNCC

Chung kết khu vực Asia Pacific Predator League 2027 có tổng giải thưởng lên đến 400.000 USD (khoảng 10,5 tỉ đồng). Đây là quy mô giải thưởng đáng chú ý, thể hiện sức hút của giải đấu đối với cộng đồng Esports chuyên nghiệp trong khu vực.

Việt Nam đăng cai Chung kết khu vực tháng 1-2027

Asia Pacific Predator League là giải đấu Esports do Acer tổ chức, hướng đến cộng đồng game thủ và các đội tuyển chuyên nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Qua các mùa giải, sự kiện tạo cơ hội kết nối các cộng đồng Esports, đồng thời mang đến sân chơi để các đội tuyển giao lưu và cạnh tranh ở cấp độ quốc tế.

Vòng loại Predator Leauge 2027 tại Việt Nam được tổ chức bởi Acer Việt Nam - Ảnh: DNCC

Việc Việt Nam đăng cai Chung kết khu vực vào tháng 1-2027 đánh dấu lần tổ chức sự kiện cấp APAC tại thị trường trong nước.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với cộng đồng Esports trong nước, khi Việt Nam vừa có nhiều đội tuyển tham gia tranh tài, vừa trở thành địa điểm tổ chức sự kiện quy mô khu vực. Đồng thời sự kiện cũng là cơ hội để thể thao điện tử trong nước tăng cường sự hiện diện trên bản đồ thi đấu khu vực và kết nối sâu hơn với cộng đồng game thủ quốc tế.