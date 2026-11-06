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Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences

tác giả
A.D.
A.D.
A.D.

Ngày 6-11, Tập đoàn Phú Long tổ chức khánh thành và bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences tại Nam Sài Gòn. Hai dự án được WorldHotelsTM quản lý, vận hành, dự kiến bàn giao căn hộ theo từng đợt trong ba tháng tới.

Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 1.
Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 2.

Nghi thức khánh thành và bàn giao đánh dấu thời điểm Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences chính thức đưa vào vận hành. - Ảnh: DNCC

Sự kiện có chủ đề “Đất lành kết hoa – Hoan ca về nhà”, với sự tham dự của đại diện địa phương, đối tác và cư dân. Theo Phú Long, đây là dự án Branded Residences đầu tiên tại Việt Nam do WorldHotels quản lý và vận hành chính thức đưa vào hoạt động.

Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 3.

Ông Richard Mark Leech - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long chia sẻ hành trình phát triển hai dự án, nhấn mạnh cam kết về không gian sống chất lượng và bền vững. - Ảnh: DNCC

Phát biểu tại sự kiện, ông Richard Mark Leech, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phú Long, cho biết Essensia Sky và Essensia Parkway được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn. Trong đó, Essensia Sky khởi công ngày 10-9-2024, hoàn thành sớm 120 ngày so với kế hoạch; Essensia Parkway khởi công ngày 31-3-2025, hoàn thành sớm 105 ngày.

“Việc hoàn thành hai dự án là kết quả của quá trình triển khai và thực hiện các cam kết với cư dân. Trong thời gian tới, chất lượng vận hành và trải nghiệm sống của cộng đồng sẽ là những yếu tố góp phần định hình giá trị của hai dự án”, ông Richard Mark Leech chia sẻ.

Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 4.

Ông Fraser McKenzie – đại diện WorldHotels phát biểu định hướng nâng cao trải nghiệm sống thông qua tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế. - Ảnh: DNCC

Ở góc độ quản lý vận hành, ông Fraser McKenzie, Giám đốc Quản lý và Vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WorldHotels, cho biết Branded Residences là mô hình căn hộ đòi hỏi sự kết hợp giữa tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn và nhu cầu sinh hoạt riêng tư của cư dân. WorldHotels sẽ hướng đến việc chuyển hóa các tiêu chuẩn vận hành thành trải nghiệm phù hợp với đời sống của các gia đình.

Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 5.
Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 6.

Những chủ nhân tương lai hân hoan trong ngày đón nhận tổ ấm mới. - Ảnh: DNCC

Theo kế hoạch, việc bàn giao các sản phẩm thuộc Essensia Sky và Essensia Parkway sẽ được triển khai theo từng đợt trong ba tháng tới.

Chia sẻ tại sự kiện, chị Vy Vy, một trong những cư dân đầu tiên của Essensia Sky, cho biết gia đình lựa chọn dự án với kỳ vọng về không gian sống và các tiện ích. Chị hài lòng với cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 7.

Đại diện Tập đoàn Phú Long đã tài trợ 2 tỉ đồng vào Quỹ dự phòng Trang thiết bị và Nội thất (FF&E Fund) nhằm bổ sung nguồn lực phục vụ công tác vận hành và chăm sóc cư dân. - Ảnh: DNCC

Tại sự kiện, Phú Long cũng tài trợ 2 tỉ đồng cho Quỹ dự phòng Trang thiết bị và Nội thất (FF&E Fund) của hai dự án. Nguồn quỹ nhằm phục vụ việc thay thế, bổ sung, sửa chữa và nâng cấp nội thất, trang thiết bị tại các khu vực chung trong quá trình vận hành.

Phú Long khánh thành, bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences - Ảnh 8.

Khoảnh khắc khách hàng may mắn đón nhận phần quà đặc biệt nhất chương trình – Essensia Crown trị giá 2 tỉ đồng. - Ảnh: DNCC

Cùng đó, Phú Long dành tặng nhiều phần quà tri ân với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng đến các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng hai dự án.

Việc khánh thành và bàn giao đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp từ phát triển dự án sang vận hành và hình thành cộng đồng cư dân. Chất lượng quản lý, dịch vụ thương hiệu chủ đầu tư và việc duy trì các tiện ích sẽ là những yếu tố được cư dân kỳ vọng trong quá trình đưa hai dự án vào sử dụng.

Cùng nhìn lại hành trình kiến tạo và hoàn thiện Essensia Sky và Essensia Parkway. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 1899 hoặc truy cập webiste: https://essensia.com.vn

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    Chủ đề: Tập đoàn Phú Long Essensia Parkway căn hộ Essensia Sky dự án

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