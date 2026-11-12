Phong tỏa hiện trường, tạm giữ nghi phạm sát hại cô gái rồi chôn ở bãi đất trống

Xe lực lượng chức năng TP.HCM có mặt gần hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 ngày trước, gia đình một cô gái đến công an địa phương tại TP.HCM trình báo về việc con gái mất tích. Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh và truy tìm tung tích cô gái.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cô gái từng đi xe ôm công nghệ đến một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc nhưng sau đó không thấy trở ra.

Tiếp tục trích xuất camera an ninh khu vực, công an phát hiện cô gái đi vào một xưởng chuyên sửa chữa máy may vải của Hương nằm trong hẻm D20, đường Võ Văn Vân.

Từ những thông tin thu thập được, Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc làm việc, đấu tranh với Hương.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận đã sát hại cô gái rồi tìm cách phi tang thi thể.

Lời khai ban đầu: Dùng khúc gỗ đánh nạn nhân

Theo lời khai ban đầu, khoảng hơn 10 ngày trước, Hương yêu cầu cô gái đến xưởng để mua dâm. Sau khi cô gái được xe ôm công nghệ chở đến nơi, Hương dùng một khúc gỗ đánh nạn nhân tử vong.

Sau đó, Hương đưa thi thể cố gái ra bãi đất trống đối diện xưởng, cũng nằm trong hẻm D20, dùng cuốc đào đất, chôn thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Phong tỏa hiện trường nghi phạm chỉ điểm

Ngay trong tối 11-11, Hương đã chỉ điểm nơi chôn thi thể cô gái để lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng đã phong tỏa con hẻm D20 đường Võ Văn Vân, người dân khu vực cũng đến theo dõi vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai Chúc Kim Hương, củng cố hồ sơ và làm rõ động cơ, diễn biến vụ việc cùng các tình tiết liên quan.

Lực lượng Công an TP.HCM xuống hiện trường tối 11-11 - Ảnh: MINH HÒA

Khu vực bãi đất trống xảy ra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm - Ảnh: A.X.