'Phòng thủ quân sự không là việc riêng của quân đội hay công an'

Thiếu tướng Phan Quốc Việt - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban diễn tập TP.HCM - nhấn mạnh vai trò của diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ - Ảnh: NGỌC LÂN

Ngày 29-10, phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ diễn tập tác chiến phường Xuân Hòa trong khu vực phòng thủ TP.HCM năm 2026 (ký hiệu DT-26).

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập DT-26, phường Xuân Hòa đã hoàn thành các hạng mục phục vụ diễn tập theo tiến độ đề ra, huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia xây dựng thao trường với tổng cộng 10 ngày công.

Phường đã xây dựng 11 văn bản chỉ đạo, 60 văn kiện các loại, 14 sơ đồ, bản đồ, 4 kịch bản hành động và 17 kịch bản vận hành phục vụ diễn tập. Hơn 380 cá nhân là lãnh đạo và lực lượng liên quan đã tham gia thực hành các tình huống theo kế hoạch.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Mai Bá Trước - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa - cho biết thông qua diễn tập, phường có điều kiện rà soát, đánh giá và nhận diện rõ hơn những công việc cần triển khai khi xuất hiện tình huống.

Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Mai Bá Trước cho biết phường nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác phục vụ và tổ chức diễn tập, yêu cầu các khâu chuẩn bị phải chủ động, chuyên nghiệp, chi tiết hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Quốc Việt - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban diễn tập TP.HCM - đánh giá phường Xuân Hòa đã thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Bá Trước - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa (TP.HCM) - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo Thiếu tướng Phan Quốc Việt, qua theo dõi quá trình tổ chức diễn tập tại các phường, việc triển khai đồng bộ các nội dung vận hành cơ chế và thực binh xử lý tình huống là yêu cầu cần thiết.

"Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không thể xem đây là công việc riêng của lực lượng quân sự hay công an", Thiếu tướng Phan Quốc Việt nhấn mạnh.

Từ đó Thiếu tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị của phường xác định rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu trong từng tình huống, phát huy đúng chức năng chuyên môn, chủ động đề xuất giải pháp, thay vì chỉ báo cáo tình hình hoặc chuyển trách nhiệm lên cấp lãnh đạo.

Bên cạnh đó các đơn vị cần nâng cao năng lực nhận định, dự báo tình hình và chủ động xây dựng phương án xử lý tiếp theo.

Khi tình huống xảy ra, các lực lượng phải đánh giá đúng bản chất, quy mô và diễn biến để tham mưu phương án phù hợp; đồng thời dự báo những tình huống có thể phát sinh, tránh bị động, lúng túng trong quá trình xử lý.

Phường Xuân Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập tác chiến phường trong khu vực phòng thủ - Ảnh: NGỌC LÂN

Đặc biệt, ông đề nghị phường thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, hạn chế để vụ việc kéo dài, leo thang hoặc hình thành điểm nóng, gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngoài ra công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và định hướng dư luận cũng đóng vai trò quan trọng. Phường cần chủ động thông tin để người dân hiểu rõ diễn tập là hoạt động huấn luyện thường xuyên hằng năm, góp phần củng cố năng lực phòng thủ của phường.