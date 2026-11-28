Bà Nguyễn Hồng Thúy đại diện Tâm An Medical nhận danh hiệu ngày 14-11 - Ảnh: DNCC

Thăm khám và tư vấn trước can thiệp

Tại Đà Nẵng, Phòng khám thẩm mỹ Tâm An Medical hoạt động theo mô hình phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại địa chỉ 310 Nguyễn Văn Linh, theo giấy phép số 01677/ĐNA-GPHĐ do Sở Y tế Đà Nẵng cấp. Các dịch vụ được triển khai trong phạm vi chuyên môn và danh mục kỹ thuật được phê duyệt.

Bên cạnh các kỹ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật như tiêm chất làm đầy (filler) và tiêm botulinum toxin (botox) điều trị nếp nhăn, phòng khám thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ mũi, mí mắt thuộc danh mục được phép, với chỉ định gây tê tại chỗ.

Theo quy trình của cơ sở, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tìm hiểu mong muốn cải thiện và khai thác tiền sử bệnh lý, dị ứng, thuốc đang dùng.

Trong quá trình thăm khám, tư vấn, phòng khám cũng sử dụng thiết bị MEICET MC10 để hỗ trợ phân tích tình trạng da trước khi lựa chọn phương án phù hợp. Kết quả đánh giá là căn cứ để trao đổi phương án, mức độ thay đổi có thể đạt được, rủi ro và thời gian hồi phục.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho khách hàng tại Tâm An Medical. - Ảnh: DNCC

Kiểm tra vật tư và theo dõi hồi phục

Khâu chuẩn bị tại Tâm An Medical bao gồm kiểm tra nguồn gốc, xác nhận sản phẩm và vật tư trước sử dụng. Theo đại diện phòng khám, khách hàng cần được giải thích rõ phương án thực hiện để hiểu mình sẽ sử dụng dịch vụ gì và cần lưu ý những vấn đề nào sau đó.

Phòng khám có sảnh chờ và các phòng chức năng dành cho thực hiện kỹ thuật tiểu phẫu, nghỉ ngơi sau can thiệp. Công tác chuẩn bị dụng cụ, vật tư và vệ sinh tại các khu vực thực hiện kỹ thuật gắn với yêu cầu vô khuẩn.

Sảnh chờ tại Tâm An Medical, 310 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - Ảnh: DNCC

Sau dịch vụ, khách hàng được hướng dẫn chăm sóc tại nhà và hẹn tái khám. Người thực hiện tiểu phẫu tại cơ sở trở lại phòng khám ở Đà Nẵng để bác sĩ kiểm tra quá trình hồi phục. Địa điểm này giúp khách trong khu vực thuận tiện hơn khi sắp xếp các lần đi lại.

Bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ nhắc lịch, tiếp nhận phản hồi và kết nối với bác sĩ khi cần đánh giá chuyên môn. Việc trao đổi được tiếp nối sau buổi thực hiện dịch vụ để khách hàng có đầu mối liên hệ trong thời gian chăm sóc tại nhà.

Cơ sở có phòng chức năng dành cho tiểu phẫu riêng - Ảnh: DNCC

"Chúng tôi luôn đặt an toàn và chất lượng chuyên môn lên hàng đầu, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những giải pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả và bền vững cho khách hàng miền Trung", bà Nguyễn Hồng Thúy, đại diện Tâm An Medical, chia sẻ.