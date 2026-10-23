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Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Đưa Lotte Eco Smart City thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm

tác giả
CÔNG TRIỆU
và 1 tác giả khác
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
THẾ KIỆT
THẾ KIỆT

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm đưa dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được triển khai đồng bộ, chất lượng và an toàn, hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM : Đưa Lotte Eco Smart City thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm có tổng diện tích 74.513,4 m² - Ảnh: THẾ KIỆT

Sáng 23-10, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại phân khu chức năng 2A (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM) chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỉ đồng (tương đương 1,43 tỉ USD).

"Điểm sáng" trong mục tiêu thu hút 19 tỉ USD vốn FDI

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh TP.HCM xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ của khu vực. Trong định hướng chiến lược đó, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM : Đưa Lotte Eco Smart City thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh - Ảnh: THẾ KIỆT

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng gay gắt, TP.HCM ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. TP.HCM đặt kế hoạch thu hút 19 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026, và dự án quy mô 1,43 tỉ USD tại Thủ Thiêm chính là một điểm nhấn quan trọng.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cam kết chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để dự án được triển khai đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

"Với niềm tin và tiềm năng phát triển của thành phố, với sự quyết tâm của chính quyền các cấp và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tôi tin tưởng rằng dự án Lotte Eco Smart City sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng mới của khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần nâng cao sự hấp dẫn, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của thành phố", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM : Đưa Lotte Eco Smart City thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm - Ảnh: THẾ KIỆT

Tháo gỡ vướng mắc cho "siêu dự án" 7,45 ha

Tọa lạc tại vị trí tiếp giáp quảng trường và hồ trung tâm Thủ Thiêm, nhìn thẳng ra sông Sài Gòn và trung tâm hiện hữu, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm có tổng diện tích 74.513,4 m² (khoảng 7,45 ha) trên 6 lô đất. Đây được đánh giá là một trong những khu đất có vị trí đắc địa nhất khu lõi trung tâm Thủ Thiêm.

Dự án là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - bán lẻ, dịch vụ, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị.

Tuy nhiên, hành trình đi đến ngày khởi công không thực sự bằng phẳng. Dự án từng đối mặt với nhiều thử thách, biến động từ bối cảnh kinh tế vĩ mô quốc tế và giai đoạn đại dịch COVID-19 khiến công tác chuẩn bị kéo dài.

Đánh giá về cột mốc này, ông Jung Jung Tae - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM - cho biết sự kiên trì của nhà đầu tư cùng quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý của chính quyền TP.HCM là yếu tố then chốt giúp dự án vượt qua rào cản.

Đặc biệt, việc hiện thực hóa mô hình liên doanh hợp tác giữa Tập đoàn Lotte và đối tác nội địa là Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã tạo tiền đề quan trọng để dự án chính thức bấm nút thi công.

Mô hình này kết hợp giữa năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành quốc tế của tập đoàn Hàn Quốc với sự am hiểu thị trường, năng lực thực thi pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, Phát Đạt sở hữu 35% vốn điều lệ Công ty TNHH Lotte Properties HCMC và trực tiếp đảm nhận phát triển các khối công trình thương mại - dịch vụ, văn phòng và nhà ở.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM : Đưa Lotte Eco Smart City thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm - Ảnh 4.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm

Chuyển tầm nhìn thành công trình thực tế

Theo quy hoạch, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được xây dựng thành khu phức hợp tài chính, thương mại, dịch vụ, văn phòng hạng A và dân cư đa chức năng. Dự án sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức khi nằm ngay ga metro Tố Hữu, cầu Ba Son, kết nối trực tiếp hầm Thủ Thiêm và nằm trong vùng lan tỏa của các tuyến metro trọng điểm.

Đại diện cho đối tác phát triển Việt Nam, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, nói luôn xác định nguồn lực phải được chuyển thành tiến độ, cam kết phải chuyển thành chất lượng và tầm nhìn phải chuyển thành công trình thực tế. Dự án được định hướng ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh và tiêu chuẩn phát triển xanh (Eco Smart), từ thiết kế tối ưu năng lượng, không gian công cộng ưu tiên người đi bộ đến quản lý vận hành bằng công nghệ số.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM : Đưa Lotte Eco Smart City thành biểu tượng mới của Thủ Thiêm - Ảnh 6.Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm hoàn tất nộp hơn 17.500 tỉ đồng tiền sử dụng đất

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vừa chính thức hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai cho siêu dự án tại "đất vàng" Thủ Thiêm. Đây được xem là cột mốc pháp lý then chốt để siêu dự án này bước vào giai đoạn triển khai mới.

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CÔNG TRIỆU - THẾ KIỆT
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    Chủ đề: Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm Công ty TNHH Lotte Properties HCMC Lotte Thủ Thiêm Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh Phát Đạt

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