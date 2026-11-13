Phía Trần Bảo Sơn nói gì khi bị kiện?

Thời điểm quay phim Con đường vô tận tại New York (Mỹ) - Ảnh: NVCC

Trả lời những câu hỏi của Tuổi Trẻ xoay quanh ồn ào giữa đạo diễn Bá Vũ và công ty TNHH Giải trí TBS (gọi tắt là công ty TBS) mà đạo diễn, diễn viên Trần Bảo Sơn làm đại diện, công ty cho biết, chủ sở hữu kịch bản Con đường vô tận đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trên con đường mới cũng đã được Cục Điện ảnh cấp phép phân loại phim.

Công ty TBS sẽ lập vi bằng

"Ông Bá Vũ không có bất cứ tư cách về quyền tác giả hay quyền liên quan đối với kịch bản phim Con đường vô tận và Trên con đường mới. Hơn nữa, tại Điều 7 của hợp đồng đạo diễn, ông Bá Vũ đã bỏ bất kỳ và tất cả các 'quyền lợi tinh thần' của mình", phía công ty TBS nói.

Theo công ty này, ngày 15-11-2019, khi ký hợp đồng đạo diễn với ông Bá Vũ làm phim Con đường vô tận, công ty rất kỳ vọng vào khả năng của ông Vũ. Song khi đến New York làm việc, mới vỡ lẽ ông Bá Vũ làm việc không hiệu quả, không có khả năng chỉ đạo diễn xuất.

Công ty TBS cho biết "toàn bộ hình ảnh mà ông Vũ làm đạo diễn, công ty không sử dụng được, bỏ hết, điều này đã gây thiệt hại rất lớn cho phía TBS".

Đại diện pháp luật cho công ty TBS cũng nói thêm, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, công ty đã ngưng hoàn toàn việc sản xuất bộ phim Con đường vô tận. Hơn 5 năm qua, ông Bá Vũ hoàn toàn không liên lạc với TBS và cá nhân ông Trần Bảo Sơn.

"Việc hai bên không liên lạc với nhau trong khoảng thời gian hơn 5 năm, điều này tưởng như hai bên đã ngầm hiểu hợp đồng đạo diễn đã chấm dứt thực hiện", công ty nói.

Song đến tháng 1-2025, phía ông Bá Vũ gửi một văn bản đề nghị công ty TBS thảo luận về phương án để ông Bá Vũ được tiếp tục làm đạo diễn phim Con đường vô tận nhưng công ty không đồng ý bởi trên thực tế bộ phim Con đường vô tận đã ngưng sản xuất từ lâu.

Sau đó, ông Bá Vũ có gặp bộ phận pháp lý của công ty TBS, hai bên có làm việc với nhau nhưng không đạt được kết quả vì các yêu cầu của ông Vũ đưa ra không hợp lý như đòi bồi thường trong thời gian 5 năm không làm đạo diễn cho những dự án phim khác, trong khi đó công ty không hề ngăn cản ông Vũ làm những dự án phim khác (trừ những dự án phim có xung đột lợi ích đã nêu rõ trong hợp đồng đạo diễn).

Phía TBS khẳng định "Trên con đường mới là dự án mới, do đạo diễn Trần Bảo Sơn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn. Toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim đều được đạo diễn Trần Bảo Sơn trực tiếp tuyển chọn tại Việt Nam".

Phía TBS khẳng định "Trên con đường mới là dự án mới, do đạo diễn Trần Bảo Sơn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn" - Ảnh: ĐPCC

Bộ phim được thực hiện với sự tham gia của ê kíp sản xuất gồm hơn 100 thành viên và toàn bộ quá trình ghi hình diễn ra tại Việt Nam, một số ngoại cảnh trên đường phố tại New York là do tổ quay phim thứ hai (second unit) thực hiện theo sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Bảo Sơn. Các bối cảnh phim lấy địa điểm tại Mỹ đều được phục dựng, và dàn dựng tại Việt Nam.

Kịch bản phim là thành quả sáng tạo tập thể của nhóm tác giả và biên kịch gồm Trần Bảo Sơn, Phạm Hồ Sơn, Nguyễn Thị Như Khanh, Hàm Trần và Phùng Hạ Long.

Theo lịch, Trên con đường mới dự kiến khởi chiếu dịp Tết dương lịch tới đây. Việc đạo diễn Bá Vũ khởi kiện và công bố vụ việc trên truyền thông liệu ảnh hưởng tới phim không?

Đại diện công ty TBS nói "việc ông Bá Vũ đưa nhiều thông tin sai sự thật, chúng tôi đã tiến hành lập vi bằng cũng như tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi, uy tín, danh dự cho Công ty TBS nói chung và cá nhân đạo diễn Trần Bảo Sơn nói riêng".

Được biết chiều nay (13-11), trên trang fanpage TBS Entertainment, công ty TBS cũng đăng tải thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Nội dung giống những gì phía TBS đã trao đổi với Tuổi Trẻ ở trên.

Trên con đường mới dự kiến ra rạp ngày 1-1-2027 (đúng Tết dương lịch) - Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Bá Vũ phản bác

Trước những lập luận của phía TBS, đạo diễn Bá Vũ nói với Tuổi Trẻ, đây là điều vu khống trắng trợn và vô căn cứ, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nghề nghiệp của ông.

"Về nguyên tắc, cứ cho là tôi làm việc không hiệu quả như TBS nêu. Sao khi về Việt Nam, TBS không tổ chức một cuộc họp hai bên để làm rõ mọi việc và không thanh lý hợp đồng với tôi ngay lập tức", ông Vũ đặt vấn đề.

Về ý "Việc hai bên không liên lạc với nhau trong khoảng thời gian hơn 5 năm, điều này tưởng như hai bên đã ngầm hiểu hợp đồng đạo diễn đã chấm dứt thực hiện" mà phía TBS nêu, ông Bá Vũ phản bác:

"Về mặt pháp luật, không ai được phép suy diễn về những điều không được ghi trong hợp đồng, nhất là khi nó vẫn đang có hiệu lực, không bên nào được phép "ngầm hiểu" sau 5 năm không liên lạc là có thể vô hiệu hoá hợp đồng (trừ khi bất khả kháng là có ai qua đời)".

Trên con đường mới được giới thiệu do Trần Bảo Sơn lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính - Ảnh: ĐPCC

Ông nói tiếp, "Trên con đường mới có là dự án mới hay không, hay có liên quan đến Con đường vô tận hay không, sẽ được ông giải đáp rõ tại Toà án Nhân dân khu vực 2 TP.HCM và công khai tất cả trong vụ kiện thứ hai sắp tới".

Ông cũng cho biết thêm, ông "sẽ không rút đơn". Mọi trình tự của vụ án này vẫn sẽ tiếp tục được diễn ra trong thời gian sắp tới theo điều động của toà.

Trước đó ngày 10-11, Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM cho Tuổi Trẻ biết, tòa đang thụ lý vụ án 'tranh chấp hợp đồng dịch vụ' giữa đạo diễn Bá Vũ và công ty TBS mà diễn viên, đạo diễn Trần Bảo Sơn làm giám đốc. Vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết. Vụ kiện bắt nguồn từ việc ông Bá Vũ khởi kiện công ty TBS ra tòa do bị loại khỏi bộ phim Con đường vô tận mà không được thông báo dù hai bên đã ký hợp đồng đạo diễn vào năm 2019. Trong khi đó, đến đầu tháng 11-2024, truyền thông báo chí đưa tin rầm rộ Con đường vô tận trở lại với tên gọi mới là Trên con đường mới; nhưng đạo diễn bây giờ lại là Trần Bảo Sơn, trong khi hợp đồng đã ký trước đó vẫn còn hiệu lực. Còn ông Vũ vẫn đang chờ trở lại ghế đạo diễn phim Con đường vô tận sau từng ấy năm.