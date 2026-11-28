Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở cho việc phối hợp triển khai các hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới - Ảnh: T.P

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - cho biết chương trình bồi dưỡng năng lực số trong khuôn khổ "Bình dân học vụ số" chính là tư duy chuyển từ phổ cập công nghệ sang phát triển năng lực con người, từ biết sử dụng đến làm chủ và sáng tạo trong môi trường số.

Mô hình học sinh trở thành "đại sứ số" mở ra cách tiếp cận đáng trân trọng, người học không chỉ thụ hưởng tri thức mà còn chủ động lan tỏa kỹ năng số đến gia đình và cộng đồng.

"Ý tưởng gắn kết phụ huynh giúp mở rộng không gian học tập số từ nhà trường đến gia đình, tạo sự đồng hành giữa các thế hệ, cùng phát triển năng lực số. Giá trị sâu xa của mô hình này không nằm ở số người được tập huấn, mà ở khả năng hình thành một cộng đồng cùng học, cùng tiến bộ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số", ông Sơn nói.

Tại An Giang, chương trình bồi dưỡng được triển khai dành cho đội ngũ tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ông Trần Quang Bảo - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang - thông tin việc gắn kết với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả ấn tượng từ sư tương tác tích cực cả hai phía.

Ông Bảo cho biết thêm tính đến hết tháng 11-2026, hoạt động bồi dưỡng đã được triển khai tại toàn tỉnh theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến đến hết tháng 10-2027, chương trình sẽ đạt tất cả các chỉ tiêu để "Bình dân học vụ số" và phát triển năng lực số sẽ thúc đẩy thêm dịch vụ công; thanh toán trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp.