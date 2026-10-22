Pháp lần đầu phát hiện vi rút Shamonda ở người, bệnh nhân đã tử vong

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Ervebo phòng vi rút Ebola tại Beni, tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo hôm 16-10-2026 - Ảnh: AP/Sebastien Kitsa Musayi

Ngày 22-10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu phát hiện vi rút Shamonda ở người. Bệnh nhân là người suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, tử vong hồi đầu tháng này.

Trong tuyên bố chung, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp nhận định đây dường như là "trường hợp ngoại lệ", liên quan đến một bệnh nhân đang nhập viện vì tình trạng bệnh lý khác. Các cơ quan này nhấn mạnh hiện chưa xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Vi rút Shamonda thuộc nhóm Orthobunyavirus, thường lây truyền sang động vật qua vết đốt của các loài côn trùng nhỏ hút máu. Vi rút đã lưu hành tại châu Phi và châu Á trong nhiều thập kỷ, nhưng chưa từng được phát hiện ở người.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân có thể nhiễm vi rút sau khi bị một loài dĩn đốt tại miền Đông nước Pháp. Vi rút đã lưu hành trong quần thể động vật ở khu vực này suốt mùa xuân và mùa hè vừa qua.

Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ được các bộ công bố, những biến chứng thần kinh xuất hiện trước khi bệnh nhân tử vong rất có khả năng liên quan đến tình trạng nhiễm vi rút Shamonda. Tuy nhiên các cuộc điều tra lâm sàng, sinh học và dịch tễ học vẫn đang được tiến hành.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã được thông báo về trường hợp này.

Vi rút Shamonda được phát hiện lần đầu tại Nigeria vào giữa thập niên 1960. Từ đó, vi rút được ghi nhận ở gia súc tại một số khu vực ở châu Phi và Nhật Bản.

Tại châu Âu, vi rút được phát hiện lần đầu vào cuối tháng 7 vừa qua, trong đó có các trang trại gia súc ở Pháp. Theo Viện Nghiên cứu quốc gia Pháp chuyên giám sát sức khỏe động vật, vi rút hiện đã xuất hiện tại 14 quốc gia ở Tây Âu. Gia súc được xem là vật chủ chính.

Ở gia súc, các triệu chứng chính gồm tiêu chảy cấp, sốt, lờ đờ và giảm sản lượng sữa.