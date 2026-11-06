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Phantom Blade Zero có gì mà được khen kể chuyện hay hơn Black Myth: Wukong?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Sau khi ra mắt cuối tháng 10, Phantom Blade Zero nhanh chóng được đặt lên bàn cân với Black Myth: Wukong.

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Phantom Blade Zero khai thác câu chuyện báo thù trong thế giới võ hiệp giả tưởng - Ảnh: S-Game

Không chỉ gây chú ý bởi hệ thống chiến đấu và hình ảnh đậm chất võ hiệp, Phantom Blade Zero còn được đặt lên bàn cân với Black Myth: Wukong về cách kể chuyện. 

Một bài bình luận trên Gaming Bible nhận định tựa game mới có lợi thế nhờ cốt truyện dễ tiếp cận, nhưng liệu dễ hiểu hơn có đồng nghĩa với kể chuyện hay hơn vẫn là điều đáng bàn.

Câu chuyện báo thù của Phantom Blade Zero mang màu sắc John Wick

Phantom Blade Zero xoay quanh Soul, một chiến binh thuộc tổ chức bí ẩn The Order. Sau khi bị vu oan sát hại thủ lĩnh, anh trở thành mục tiêu truy đuổi của chính tổ chức mình từng phục vụ. Mang vết thương chí mạng và chỉ còn 66 ngày để sống, Soul phải tìm cách minh oan, khám phá âm mưu phía sau và đối mặt với những kẻ từng là đồng đội.

Theo tác giả Sam Cawley của Gaming Bible, câu chuyện mang màu sắc báo thù tương tự loạt phim John Wick. Đây không phải mô típ mới, nhưng có ưu điểm là tạo ra một tiền đề rõ ràng: nhân vật chính bị phản bội, phải chiến đấu để sinh tồn và tìm kiếm sự thật.

Nhờ vậy, người chơi nhanh chóng hiểu được động cơ của Soul mà không cần dành quá nhiều thời gian tìm hiểu bối cảnh. Ngay cả những người không am hiểu về thần thoại hay văn hóa Trung Hoa vẫn có thể theo dõi hành trình của nhân vật.

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Soul, nhân vật chính trong Phantom Blade Zero, phải tìm cách minh oan sau khi bị chính tổ chức của mình truy đuổi - Ảnh: S-Game

Đây được xem là lợi thế của Phantom Blade Zero khi hướng đến người chơi quốc tế. Thay vì dựa nhiều vào những chất liệu văn học quen thuộc với một nhóm khán giả nhất định, trò chơi lựa chọn câu chuyện có tính phổ quát, sau đó lồng ghép các yếu tố võ hiệp vào thế giới giả tưởng.

Tuy nhiên, cách kể chuyện này vẫn có hạn chế. Bài bình luận chỉ ra một số vấn đề về nhịp độ, các đoạn hồi tưởng và khả năng kết nối tình tiết. Câu chuyện có tiền đề dễ hiểu nhưng cách triển khai chưa phải lúc nào cũng liền mạch.

Black Myth: Wukong có chiều sâu riêng

Trong khi Phantom Blade Zero tập trung vào hành trình báo thù, Black Myth: Wukong khai thác thế giới và hệ thống nhân vật từ tiểu thuyết Tây Du Ký.

Trò chơi không đơn thuần kể lại hành trình thỉnh kinh mà mở rộng câu chuyện qua những nhân vật, biến cố và bí mật xoay quanh Tôn Ngộ Không. Người chơi phải khám phá, tìm hiểu các nhân vật phụ và kết nối tình tiết để hiểu rõ hơn nội dung.

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Black Myth: Wukong gây chú ý với cách tái hiện thế giới Tây Du Ký bằng đồ họa ấn tượng - Ảnh: Game Science

Chất liệu văn học phong phú tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Black Myth: Wukong, dù có thể khiến những người chưa quen thuộc với Tây Du Ký gặp khó khăn khi theo dõi.

Tuy đánh giá cao khả năng tiếp cận của Phantom Blade Zero, tác giả Gaming Bible không cho rằng trò chơi đã vượt qua Black Myth: Wukong về mọi mặt. 

Hệ thống chiến đấu mới là điểm nổi bật nhất, trong khi cốt truyện vẫn còn hạn chế về nhịp độ và cách dẫn dắt. Hai trò chơi vì thế hướng đến những trải nghiệm khác nhau: Phantom Blade Zero ưu tiên câu chuyện trực diện, dễ theo dõi; còn Black Myth: Wukong khuyến khích người chơi khám phá thế giới với nhiều tầng nội dung.

- Ảnh 4.Black Myth: Wukong ra mắt phần game tiếp theo cùng vũ trụ

Tại sự kiện Gamescom 2025, hãng phát triển Game Science đã khiến cộng đồng game thủ toàn cầu bất ngờ khi công bố dự án mới mang tên Black Myth: Zhong Kui, hậu bản của Black Myth: Wukong.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Tây Du Ký Black Myth: Wukong. Phantom Blade Zero Game

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