Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2026 tại Philippines - Ảnh: FBNV

Tối 28-11, Công ty Cổ phần Giải trí Five6 - đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam, thông báo hoa hậu Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không tham dự Hoa hậu Trái đất 2026.

Nguyên nhân được Công ty Cổ phần Giải trí Five6 đưa ra do một số thay đổi phát sinh từ các yếu tố khách quan.

“Quyết định này được đưa ra trên cơ sở thống nhất và đồng thuận của ba bên, đồng thời không ảnh hưởng đến danh hiệu, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026 - Phạm Hoàng Thu Uyên trong suốt nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Thu Uyên sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động cộng đồng, dự án bảo vệ môi trường và các sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam”, thông báo nêu.

Dự kiến vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2026 sẽ diễn ra ngày 12-12, tại Philippines. Lịch trình này thay đổi so với thời gian công bố trước đó. Trong khi đó, cuộc thi diễn ra vào tháng 11 như thường lệ nhiều năm gần đây.

Ông Phạm Duy Khánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải trí Five6, đại diện đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam - xác nhận với Tuổi Trẻ năm nay sẽ không có đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2026.

Thu Uyên tiếp tục nhiệm kỳ Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026 dù không dự cuộc thi quốc tế - Ảnh: FBNV

Thu Uyên 28 tuổi, cao 1,7m, số đo ba vòng 84-61-94 (cm). Cô từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Người đẹp Hải Phòng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT và hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp.

Phạm Hoàng Thu Uyên đoạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, được chọn là đại diện Việt Nam tham dự thi Hoa hậu Trái đất 2026.

Thu Uyên được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa các hoạt động vì môi trường trong nhiệm kỳ hoa hậu - Ảnh: FBNV

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Phương Khánh giữ thành tích cao nhất, đăng quang Miss Earth 2018.

Lưu Thị Diễm Hương vào top 14 Miss Earth 2010, Nguyễn Thị Lệ Nam Em vào top 8 Miss Earth 2016, Lê Thị Hà Thu vào top 16 Miss Earth 2017, Thạch Thu Thảo vào top 20 Miss Earth 2022, Đỗ Thị Lan Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water tại Miss Earth 2023, Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water tại Miss Earth 2025.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất ra đời năm 2001, do Tập đoàn Carousel Productions (Philippines) tổ chức. Cuộc thi hướng đến các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các dự án cộng đồng. Đương kim Hoa hậu Trái đất là Natálie Puškinová đến từ Cộng hòa Czech.

Trước đó, sáng 3-10, tổ chức Hoa hậu Trái đất thông báo bổ nhiệm người đẹp Nathalie Briones - đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025, vị trí trước đó thuộc về Trịnh Mỹ Anh. Việc bổ nhiệm này khiến nhiều người nghĩ theo hướng Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025. Đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam cho biết đã liên hệ với tổ chức Miss Earth và được xác nhận Trịnh Mỹ Anh vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025. Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2025 vào ngày 5-11-2025 tại Philippines. Theo lịch trình hiện tại, nhiệm kỳ của cô chỉ kết thúc khi Miss Earth 2026 tìm được tân hoa hậu.