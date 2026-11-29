Nhà thơ Phạm Hổ và một em thiếu nhi ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Hưng năm 1987 - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Bao nhiêu thế hệ thiếu niên nhi đồng Việt Nam đã thuộc nằm lòng những bài thơ dễ thương của Phạm Hổ như: Chú bò tìm bạn; Mẹ, mẹ ơi, cô bảo; Mười quả trứng tròn, Xe chữa cháy…

Tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28-11-1926 - 28-11-2026) do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức hôm 28-11, nhà văn Lê Phương Liên cho biết Phạm Hổ là nhà thơ thiếu nhi duy nhất đến nay mà trong đám tang có đội nghi lễ thiếu niên nhi đồng đến tiễn biệt. Câu chuyện cảm động này bà Phương Liên là một người có can dự.

Viết cho thiếu nhi phải đẹp, phải thiện

Chị Lan Phương - một biên tập viên ở Hà Nội, từng theo học câu lạc bộ văn học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có nhà thơ Phạm Hổ dạy - nhớ lại: "Bác Phạm Hổ không bao giờ coi thiếu nhi là những em nhỏ cần dạy dỗ. Bác tôn trọng và đánh giá cao sự hồn nhiên, góc nhìn mới mẻ của trẻ thơ và bác học thiếu nhi cách nhìn cuộc sống".

Không chỉ học cách nhìn trong trẻo của trẻ thơ, Phạm Hổ thậm chí còn tham khảo cách dùng từ của trẻ. Khi băn khoăn về một từ trong một bài thơ mới viết, ông sẽ hỏi các em xem nếu là các em thì sẽ dùng từ gì.

Lũ trẻ không biết có giúp được cho nhà thơ, nhưng thực sự chúng rất vui vì được nhà thơ nổi tiếng hỏi ý kiến.

Chị Lan Phương nhớ lại nhiều kỷ niệm với 'bác Phạm Hổ' tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU

Chị Lan Phương cho biết thêm, Phạm Hổ khi dạy trẻ viết văn ở Cung Thiếu nhi không dạy câu dạy chữ, mà quan trọng hơn, ông cho trẻ thực hành cách quan sát và cảm nhận thiên nhiên, cuộc sống quanh mình.

Ông Nguyễn Thăng Long kể, cậu của mình - nhà thơ Phạm Hổ, rất hiền, rất yêu quý trẻ em.

Nhà ông ở khu tập thể Kim Liên, rất đông trẻ con. Ông rất thường quan sát lũ trẻ chơi đu quay, đánh chuyền, nhảy dây… ở sân khu tập thể.

Ông Nguyễn Thăng Long (trái) kể chuyện về cậu Phạm Hổ - Ảnh: T.ĐIỂU

"Cậu tôi phải nói là một người rất tinh tế và cậu đã rất thấu hiểu tâm lý trẻ em. Khi cậu viết, những ngôn từ dùng cho thiếu nhi, kể cả văn xuôi hay thơ, đều rất hồn nhiên, trong trắng, giúp cho các cháu rất thích thú, đọc lên dễ nhớ và dễ thuộc ", ông Long kể.

Ông Long lý giải cậu mình viết thơ trẻ con hay là vì ông coi trẻ con như bạn, hiểu được tâm lý của trẻ con.

Nhà văn Lê Phương Liên thì cảm phục nội lực mạnh mẽ của tiền bối. Giữa thời đại mà văn học hiện thực chiếm thế thượng phong trong sáng tác, Phạm Hổ quyết giữ vững nguyên tắc viết cho thiếu nhi phải có thế giới tưởng tượng, phải có thế giới thần tiên. Ông xây dựng lên một thế giới đồng thoại với hoa, chim, bướm, chú bò…

Nhà văn Phương Liên kể chuyện về nhà thơ Phạm Hổ - Ảnh: T.ĐIỂU

"Ông tâm sự với tôi: Làm thế nào ở trong văn học thiếu nhi phải gìn giữ, nuôi dưỡng, phát triển được trí tưởng tượng của trẻ em và làm giàu lên trí tưởng tượng ấy", bà Phương Liên kể.

Ngoài ra, Phạm Hổ giữ nguyên tắc viết cho thiếu nhi phải đẹp, văn học thiếu nhi phải làm cho cái đẹp thật nổi bật lên. Và cái đẹp ấy phải chân thật, lương thiện.

Những ngày xưa thân ái - bài hát của hai anh em Phạm Hổ - Phạm Thế Mỹ Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28-11-1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách Hoa Kháng Chiến dành cho thiếu nhi. Bài thơ Chú bò tìm bạn nổi tiếng của ông ra đời chính ở đây. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng (6-1957). Những bìa sách thân thương với bao thế hệ thiếu nhi - Ảnh: T.ĐIỂU Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đời sống văn học như Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ, tác giả Phạm Hổ để lại một di sản văn học thiếu nhi phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Mười quả trứng tròn, Xe chữa cháy, Bướm em hỏi chị, Mẹ, mẹ ơi cô bảo, Chuyện hoa chuyện quả, Nàng tiên nhỏ thành Ốc… đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Phạm Hổ có người em trai là nhạc sĩ với nhiều ca khúc cảm động ca ngợi gia đình, quê hương, được khán giả rất yêu thích là Phạm Thế Mỹ. Năm 1957, khi hai anh em ở hai miền, nhưng người em đã phổ nhạc đoạn đầu bài thơ Những ngày xưa thân ái của anh mình.