Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk phát động giải chạy - Ảnh: N.H

Giải chạy bộ online nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Điện lực Đắk Lắk (28-12-1976 - 28-12-2026), 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21-12-1954 - 21-12-2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Giải gồm 2 nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, với cự ly tích lũy lần lượt là 72 km và 50 km. Các vận động viên tham gia phong trào được khuyến khích lựa chọn quãng đường phù hợp với điều kiện sức khỏe. Vận động viên đăng ký và ghi nhận thành tích thông qua ứng dụng VietRace365 hoặc Strava được kết nối, đồng bộ với VietRace365.

Giải chính thức diễn ra từ ngày 21-11 đến hết ngày 30-11-2026. Thành tích cá nhân được xếp hạng căn cứ tổng số km tích lũy hợp lệ, thành tích tập thể được tính theo bình quân số km hợp lệ của các vận động viên trên tổng số người lao động của đơn vị. Dự kiến kết quả và giải thưởng sẽ được công bố, trao vào ngày 5-12-2026 với 32 giải cá nhân và 11 giải tập thể.

Các vận động viên tham gia lễ phát động - Ảnh: N.H

Ban Tổ chức trích hỗ trợ 5.000 đồng cho mỗi km tích lũy của toàn giải để đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa và thăm hỏi các gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.

Thông qua giải chạy, PC Đắk Lắk mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.