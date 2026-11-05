OPES và VPBank đưa bảo hiểm sức khỏe đến gần cộng đồng tại Ngày Hội Nón Hồng

Bảo hiểm số OPES và VPBank tài trợ 250 suất khám tầm soát cho Ngày Hội Nón Hồng 2026 - Ảnh: DNCC.

Tầm soát sức khỏe, chuẩn bị trước chi phí điều trị

Chi phí điều trị nếu gia đình có người ốm nặng là điều chị Thúy Nguyễn (TP. HCM) muốn hỏi khi ghé khu vực tư vấn của OPES và VPBank. Sau buổi tầm soát ung thư vú miễn phí trong khuôn khổ chương trình Ngày hội nón hồng, người mẹ hai con bắt đầu nghĩ kỹ hơn về khoản dự phòng mà chị vẫn cho là đủ.

"Tôi vẫn dành một khoản tiết kiệm cho gia đình, nhưng chưa tính nếu phải điều trị dài ngày thì sẽ xoay xở thế nào. Được tư vấn, tôi muốn tìm hiểu thêm bảo hiểm sức khỏe để lựa chọn mức bảo vệ phù hợp, thay vì đợi có chuyện mới lo", chị Thúy chia sẻ.

Băn khoăn ấy cũng là nội dung OPES và VPBank trao đổi với người tham dự Ngày Hội Nón Hồng 2026, do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức ngày 31-10 và 1-11 tại TP.HCM với sự tham gia của gần 10.000 lượt khách tham dự.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động giới thiệu giải pháp bảo hiểm sức khỏe và hệ sinh thái các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống, qua các chương trình cộng đồng của hai đơn vị. Đồng thời cũng là năm thứ 2 OPES đồng hành cùng BCNV, một tổ chức phi lợi nhuận uy tín, có chung mục tiêu nâng cao nhận thức và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tại Việt Nam thông qua các chương trình cộng đồng.

Trong chương trình, OPES và VPBank cũng tài trợ 250 suất tầm soát ung thư vú miễn phí, được triển khai theo quy trình chuẩn quốc tế, phối hợp cùng các đơn vị y khoa uy tín và có sự đồng hành, giám sát chuyên môn từ đội ngũ bác sĩ cố vấn của BCNV. Kết hợp thăm khám với tư vấn bảo hiểm giúp người tham dự tiếp cận hai nhu cầu gắn bó: hiểu tình trạng sức khỏe và chuẩn bị tài chính khi cần điều trị.

Tầm soát sức khỏe định kỳ giúp mỗi người có thêm thông tin để chăm sóc bản thân, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh cần điều trị để giảm thiểu ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tài chính. Bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ các chi phí y tế thuộc phạm vi hợp đồng, giảm phần chi phí gia đình phải tự chi trả. Sự chuẩn bị này có ý nghĩa với những người vừa chăm lo cho con cái, cha mẹ, vừa phải duy trì công việc.

Vì vậy, câu chuyện tư vấn tập trung vào nhu cầu thực tế thay vì chỉ đưa ra mức phí cho từng gói sản phẩm. Khách hàng được khuyến khích tìm hiểu quyền lợi khám, chữa bệnh, giới hạn chi trả, thời gian chờ và điều kiện áp dụng, để chọn sản phẩm đáp ứng nhu cầu, phù hợp ngân sách.

"Được tư vấn cụ thể, tôi thấy dễ lựa chọn hơn vì biết mình cần quyền lợi gì và mức phí nào vừa sức với gia đình. Tôi mong nếu chẳng may phải điều trị, mình có thêm nguồn hỗ trợ chi phí, bớt phải động tới khoản tiền dành cho con. Có sự chuẩn bị ấy, cả nhà cũng yên tâm hơn", chị Thúy Nguyễn chia sẻ.

Bảo hiểm phù hợp giúp gia đình bớt bị động trước rủi ro

Nếu chị Thúy quan tâm chi phí điều trị bệnh, anh Minh Quân, vận động viên Pink Run, lại muốn hiểu thêm về bảo hiểm tai nạn. Việc OPES tài trợ bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ vận động viên và ban tổ chức giải chạy khiến anh nghĩ tới nhu cầu bảo vệ trong sinh hoạt hằng ngày.

"Tôi thường xuyên chạy bộ, thích các môn thể thao mạo hiểm nhưng trước đây ít nghĩ tới chuyện phải nghỉ làm nếu bị chấn thương. Khi nghe tư vấn, tôi muốn biết bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế thế nào và trong trường hợp thương tật nặng thì mức chi trả ra sao. Cũng nhờ đó, tôi được biết bảo hiểm có cả khoản chi hỗ trợ cho gia đình trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng", anh Quân nói.

Mối quan tâm của anh cho thấy bảo hiểm tai nạn có thể trở thành phương án dự phòng gần gũi với người thường xuyên vận động, di chuyển. Các quyền lợi về chi phí y tế, thương tật hoặc tử vong do tai nạn được áp dụng theo điều khoản sản phẩm, giúp người tham gia chuẩn bị trước cho những tình huống khó lường.

Khu vực tư vấn về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của OPES nhận được sự quan tâm từ người tham gia chương trình - Ảnh: DNCC.

Những nhu cầu khác nhau ấy là cơ sở để OPES phát triển hệ sinh thái sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng VPBank. Các giải pháp chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cùng những chương trình đồng bảo hiểm được thiết kế cho nhiều nhóm khách hàng. Điểm nổi bật của hệ sinh thái này là danh mục sản phẩm đa dạng, quyền lợi bảo vệ linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống, từ chăm sóc sức khỏe thường ngày đến dự phòng tài chính trước những rủi ro nghiêm trọng.

Sự đồng hành với BCNV đặt thông điệp này trong một chương trình vì sức khỏe phụ nữ. Các suất tầm soát và sự bảo vệ dành cho người chạy bộ giúp OPES và VPBank giải thích giá trị bảo hiểm bằng những tình huống cụ thể, để khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Với OPES và VPBank, chuỗi hoạt động hướng tới hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe song hành cùng dự phòng tài chính. Một lần thăm khám giúp mỗi người quan tâm hơn tới cơ thể; một lựa chọn bảo hiểm phù hợp giúp gia đình có thêm nguồn lực khi rủi ro xảy ra.