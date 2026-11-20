Các sản phẩm ống ruột gà lõi thép và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất - Ảnh: DNCC

Trong mọi công trình từ dân dụng, thương mại đến công nghiệp và hạ tầng, việc lựa chọn vật tư cơ điện không chỉ dựa vào giá mua ban đầu mà còn phải tính đến độ bền, sự thuận tiện khi thi công và chi phí bảo trì về sau. Sử dụng đúng loại vật tư cho từng vị trí lắp đặt cũng là cách giúp nhà thầu hạn chế những chi phí phát sinh.

Bên cạnh bài toán chi phí, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là yếu tố cần được chú trọng, đặc biệt tại các khu vực khép kín như nhà ga, tàu điện ngầm, đường hầm và tầng hầm công trình. Khi xảy ra hỏa hoạn, lượng khói lớn có thể che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc thoát nạn.

Bên cạnh đó, một số vật liệu khi cháy còn có thể phát sinh khí có tính ăn mòn, gây hư hại thiết bị điện. Vì vậy, việc lựa chọn vật tư phù hợp cũng cần tính đến những rủi ro này.

Trong nhóm giải pháp vật tư này, ống ruột gà lõi thép luồn dây điện cháy chậm của Cát Vạn Lợi được thiết kế nhằm kết hợp khả năng bảo vệ dây dẫn, tính linh hoạt khi lắp đặt với lớp vỏ nhựa Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ít khói, không chứa halogen.

Kết hợp tính linh hoạt và đặc tính an toàn cháy

Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, ống ruột gà lõi thép do công ty sản xuất có phần lõi bằng thép mạ kẽm, được thiết kế dạng xoắn Squarelock giúp bảo vệ dây dẫn điện trước các tác động cơ học từ bên ngoài.

Nhờ khả năng uốn cong linh hoạt, sản phẩm thuận tiện khi lắp đặt tại những vị trí chật hẹp, góc cua hoặc kết nối với máy móc, thiết bị điện. Việc lựa chọn đúng loại ống cho từng vị trí không chỉ giúp nhà thầu thi công thuận lợi mà còn góp phần hạn chế những chi phí phát sinh trong quá trình lắp đặt.

Bên cạnh sự thuận tiện khi thi công, độ bền và khả năng đáp ứng điều kiện sử dụng cũng là những yếu tố cần cân nhắc nhằm hạn chế việc sửa chữa, thay thế về sau.

Điểm khác biệt của dòng sản phẩm nằm ở lớp vỏ nhựa Low Smoke Zero Halogen (LSZH). Khác với vật liệu PVC thông thường có chứa Clo, vỏ nhựa LSZH sử dụng các hợp chất không chứa halogen, kết hợp phụ gia chống cháy nhằm hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa và giảm lượng khói cũng như khí độc khi cháy.

Ống ruột gà lõi thép chống cháy và không sinh khói độc do Cát Vạn Lợi sản xuất - Ảnh: DNCC

Về nguyên lý, một số phụ gia chống cháy trong vật liệu Low Smoke Zero Halogen có khả năng hấp thụ nhiệt và giải phóng hơi nước khi chịu nhiệt độ cao, qua đó góp phần làm chậm quá trình cháy lan.

Bên cạnh cấu tạo lõi thép và lớp vỏ bảo vệ, theo thông tin doanh nghiệp công bố, dòng ống ruột gà này còn có cấp bảo vệ IP67, đáp ứng khả năng chống bụi và chống nước theo điều kiện thử nghiệm quy định.

Mở rộng danh mục vật tư MEP sản xuất tại Việt Nam

Bên cạnh ống ruột gà lõi thép cháy chậm, Cát Vạn Lợi còn sản xuất ống thép luồn dây điện EMT, ống IMC và các sản phẩm thuộc hệ thống chống sét - tiếp địa. Trong đó, các nhóm sản phẩm này đã đạt chứng nhận UL Listed theo các tiêu chuẩn UL 797, UL 1242 và UL 467.

Trọn bộ giải pháp vật tư cơ điện do Cát Vạn Lợi sản xuất - Ảnh: DNCC

Mỗi dòng sản phẩm đáp ứng những yêu cầu lắp đặt khác nhau. Việc chủ động sản xuất nhiều nhóm vật tư giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhà thầu, đồng thời góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

Từ những nhà máy trong nước đến các dự án tại thị trường quốc tế, sản phẩm Cát Vạn Lợi đang từng bước mở rộng sự hiện diện. Kinh nghiệm hợp tác với nhiều nhà thầu Nhật Bản cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Giấy chứng nhận sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT đạt UL Listed - UL 797 (số chứng nhận 544671) - Ảnh: DNCC

Đích đến không chỉ là đưa thêm sản phẩm vào các công trình, mà còn là đưa năng lực sản xuất Việt Nam vươn xa hơn.

Khi những vật tư cơ điện được sản xuất trong nước có thể đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu quốc tế, đó không chỉ là thành quả của riêng một doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn lên của ngành cơ khí công nghiệp Việt Nam.