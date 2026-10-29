Máng cáp điện kim loại Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận quốc tế NEMA BI 50015

Trọn bộ giải pháp vật tư cơ điện MEP đạt chuẩn UL (Hoa Kỳ) do Cát Vạn Lợi sản xuất - Ảnh: DNCC

Chứng nhận chỉ là cánh cửa đầu tiên

Trong nhiều năm, lợi thế về giá, tiến độ và khả năng đáp ứng số lượng từng là những yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp cung ứng vật tư công nghiệp. Nhưng khi các dự án ngày càng yêu cầu cao về kỹ thuật, câu chuyện không còn dừng ở việc "có hàng để giao".

Hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, khả năng truy xuất chứng nhận và sự ổn định của sản phẩm qua từng lô hàng ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng khi nhà thầu, kỹ sư lựa chọn vật tư cho công trình.

Điều này đặt doanh nghiệp sản xuất trong nước trước một bước chuyển: từ làm được sản phẩm sang làm chủ chất lượng của sản phẩm.

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, quá trình nâng chuẩn sản phẩm để đáp ứng những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao được thể hiện qua việc máng cáp điện kim loại được UL (Underwriters Laboratories - tổ chức chứng nhận an toàn sản phẩm Hoa Kỳ) chứng nhận theo NEMA BI 50015, mã hồ sơ E547796; đồng thời các yêu cầu liên quan của NFPA 70 - National Electrical Code được dẫn chiếu trong hồ sơ đánh giá.

Máng cáp điện kim loại Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed – NEMA BI 50015, mã hồ sơ E547796 - Ảnh: DNCC

Nhưng một chứng nhận, tự nó, chưa tạo nên lợi thế dài hạn.

Xây dựng hệ thống vật tư bảo vệ đường điện đồng bộ

Trong một công trình, máng cáp điện đảm nhiệm việc nâng đỡ và định tuyến các tuyến cáp chính. Từ đó, dây dẫn tiếp tục được phân phối đến tủ điện, thiết bị và từng khu vực sử dụng, nơi hệ thống ống thép luồn dây điện tiếp tục bảo vệ dây dẫn trước tác động cơ học.

Đó là lý do câu chuyện không dừng lại ở một sản phẩm máng cáp điện kim loại.

Cát Vạn Lợi tiếp tục phát triển ống thép luồn dây điện EMT đạt được chứng nhận theo chuẩn UL 797 và ống IMC đạt được chứng nhận theo chuẩn UL 1242. Khi đặt trong cùng một hệ thống MEP, thang máng cáp, ống EMT và IMC không còn là những sản phẩm riêng lẻ, mà cùng tham gia vào một chuỗi phục vụ việc dẫn hướng và bảo vệ dây dẫn.

Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed – UL 797 (số chứng nhận 544671) - Ảnh: DNCC

Bài toán an toàn cũng chưa kết thúc ở đó. Các thành phần kim loại trong hệ thống điện còn cần được nối đất, nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị công trình và con người trong trường hợp không may rò rỉ điện.

Vì vậy, Cát Vạn Lợi phát triển thêm nhóm hệ thống vật tư chống sét và tiếp địa đạt chứng nhận theo chuẩn UL 467, gồm cọc tiếp địa, kẹp nối và các phụ kiện liên quan.

Sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed - UL 467 (số chứng nhận E555039) - Ảnh: DNCC

Nhìn từ góc độ nhà thầu, một chuỗi vật tư được chuẩn hóa có thể giúp giảm số đầu mối cần phối hợp, thuận tiện hơn khi kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và lựa chọn vật tư. Với nhà sản xuất, đây là bước chuyển từ bán từng mặt hàng sang xây dựng năng lực cung ứng theo hệ thống.

Ống luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL Listed - UL 1242 (số chứng nhận 550799) - Ảnh: DNCC

"Chuyển mình về chất" để đi đường dài

Một chứng nhận quốc tế có thể mở thêm cánh cửa vào những dự án có yêu cầu cao, nhưng chưa phải yếu tố duy nhất tạo nên niềm tin.

Điều nhà thầu và kỹ sư cần sau cùng vẫn là chất lượng có được duy trì ổn định hay không, hồ sơ có minh bạch hay không, tiến độ có được bảo đảm và nhà cung cấp có đủ năng lực đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án hay không.

Đây cũng là hướng đi thực tế cho các doanh nghiệp vật tư trong nước khi muốn tham gia sâu vào các công trình chuẩn quốc tế: cạnh tranh bằng giá có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng việc duy trì chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mới quyết định khả năng đồng hành lâu dài.

Với Cát Vạn Lợi, máng cáp NEMA BI 50015, ống EMT - UL 797, ống IMC - UL 1242 và vật tư tiếp địa UL 467 vì thế không nên chỉ được nhìn như những chứng nhận riêng lẻ. Quan trọng hơn, đó là những mắt xích trong quá trình chuyển từ sản xuất từng sản phẩm sang xây dựng một chuỗi vật tư MEP được chuẩn hóa.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, năng lực giữ vững chất lượng mới chính là 'chứng nhận' giá trị nhất đối với một nhà sản xuất.