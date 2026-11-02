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Ông Loic Faussier thôi làm Tổng giám đốc, SACOMBANK có quyền Tổng giám đốc mới

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

SACOMBANK vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc - làm Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng kể từ hôm nay, 2-11.

Ông Loic Faussier thôi làm Tổng giám đốc, SACOMBANK có quyền Tổng giám đốc mới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc - làm Quyền Tổng Giám đốc

SACOMBANK kỳ vọng hoàn tất Đề án tái cơ cấu

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc nhưng vẫn đồng hành cùng SACOMBANK ở cương vị cố vấn cấp cao hội đồng quản trị (HĐQT). Việc này giúp SACOMBANK duy trì sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu hoạt động Ngân hàng của ông.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) cho biết với kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại các đơn vị, kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành là cơ sở để bà tiếp nhận trọng trách mới.

Cùng với Ban điều hành, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, bà Kiều Anh sẽ tập trung triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn tất Đề án tái cơ cấu, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Theo SACOMBANK, việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng tối ưu nguồn lực, hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững, đồng thời tuân thủ các tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

SACOMBANK 4 lần thay tổng giám đốc trong hơn 1 năm

Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 năm qua SACOMBANK đã 4 lần thay tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Thanh Nhung được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 27-5-2025, đến ngày 23-12-2025 ông Nguyễn Thanh Nhung thôi chức, ông Nguyễn Đức Thụy nhận chức Quyền Tổng giám đốc Sacombank sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT tại LPBank.

Ngày 3-3-2026 ông Nguyễn Đức Thụy được Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận giữ chức Tổng giám đốc SACOMBANK.

Nhưng đến 22-4-2026 ông Thụy thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SACOMBANK.

Ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc ngay sau đại hội cổ đông thương niên SACOMBANK hôm 22-4-2026 và chính thức làm Tổng giám đốc từ ngày 10-7-2026.

Sau hơn 3 tháng đến nay ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc. 

Ông Loic Faussier thôi làm Tổng giám đốc, SACOMBANK có quyền Tổng giám đốc mới - Ảnh 2.Ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3-3.

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    Chủ đề: bà Nguyễn Thị Kiều Anh thay tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thụy ông Nguyễn Thanh Nhung

    Dòng sự kiện: Ngân hàng

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