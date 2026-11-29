Bạn Trần Minh Tú Nhi, Trường đại học Quy Nhơn, giành giải thưởng 1 tỉ đồng từ 'Vũ trụ đồng tiền' - Ảnh: BTC

Trong tập chung kết phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) ngày 29-11, bạn Trần Minh Tú Nhi trở thành quán quân "Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse" mùa 3. Ngoài 1 tỉ đồng tiền mặt, bạn nhận suất học bổng trị giá 9.787 AUD (khoảng 171 triệu đồng).

Chung kết diễn ra tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Nội), với sáu sinh viên đến từ Học viện Hậu cần, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường đại học Quy Nhơn, Đại học RMIT Việt Nam, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Các thí sinh tranh tài qua năm thử thách: Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn.

Ở phần Kiếm, thí sinh có 120 giây để phân biệt thông tin, chỉ chọn những thông tin chính xác, có giá trị. Phần thi yêu cầu người chơi sàng lọc dữ liệu trước khi đưa ra quyết định.

Sang phần Tích lũy, các bạn trả lời câu hỏi qua âm thanh, hình ảnh, video, kết hợp tính toán và ngoại ngữ.

Tại phần Tiêu, thí sinh trò chuyện với một nhân vật AI để tìm hiểu công việc, thu nhập và đời sống. Từ thông tin thu thập được, các bạn lựa chọn dữ liệu, xây dựng phương án tài chính rồi bảo vệ lập luận trước hội đồng đánh giá.

Đến phần Đầu tư, bốn thí sinh chia thành hai đội, phân tích thông tin, lựa chọn hàng hóa và quyết định giao dịch trong mô hình Cargoship (trò chơi mô phỏng giao dịch hàng hóa). Các đội phải tính toán phương án quản trị rủi ro để tối ưu giá trị tài sản.

Ba người vào chặng cuối gồm Tú Nhi, bạn Nguyễn Kim Đạt của Học viện Hậu cần và bạn Lương Hoàng Bửu Ngọc của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Các thí sinh phải giải ba lớp mật mã trong thời gian giới hạn, cân nhắc các lựa chọn liên quan đến dữ liệu, thời gian và số dư Monee (đơn vị tiền giả định dùng trong cuộc thi).

Tú Nhi hoàn thành đầu tiên, với kết quả chính xác ngay lần thử đầu, qua đó giành ngôi quán quân.

Sau cuộc thi, nữ sinh cho biết áp lực lớn nhất là thời điểm không được sử dụng AI. Đã quen với sự hỗ trợ của công nghệ, bạn có chút chới với trước yêu cầu tự giải quyết bài toán, rồi lấy lại bình tĩnh.

Theo Tú Nhi, AI nên là cố vấn, còn người sử dụng phải tự đưa ra quyết định cuối cùng. "AI có thể cung cấp dữ liệu, phân tích rủi ro, nhưng không thể chịu trách nhiệm thay cuộc đời mình", Tú Nhi chia sẻ.

Nữ sinh cũng rút ra bài học về kiểm soát cảm xúc trong chi tiêu: "Quản trị tài chính luôn đi liền với quản trị bản thân".

Hơn 4.000 thí sinh dự Vũ trụ đồng tiền mùa 3 "Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse" là chương trình truyền hình kết hợp giáo dục tài chính và giải trí dành cho sinh viên, do Thời báo VTV (VTV Times) tổ chức. Cuộc thi nhằm giúp sinh viên tìm hiểu quản lý tài chính cá nhân, lập kế hoạch chi tiêu và đầu tư thông qua các tình huống thực tế. Chủ đề năm nay là "BIGbang DATA", tập trung vào vai trò của dữ liệu, công nghệ và AI trong phân tích thông tin, hỗ trợ quyết định tài chính. Mùa 3 năm 2026 có sinh viên từ 54 trường đại học, học viện tham gia; hơn 4.000 thí sinh dự vòng loại cấp trường, 162 thí sinh vào tứ kết và sáu bạn trẻ tranh tài tại chung kết.