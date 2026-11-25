Việt Hoàn nổi tiếng với dòng nhạc đỏ, kết hợp Trọng Tấn, Đăng Dương thành "tam ca nhạc đỏ". Năm 2006, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú - Ảnh: FBNV

Việt Hoàn chia sẻ trước thềm concert Lời những yêu thương - 40 năm một hành trình ca hát vào ngày 26-11 và Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường vào ngày 17-1-2027, đều diễn ra tại Hà Nội.

Trong đó ở Lửa 20, anh sẽ hát cùng những người bạn Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ; còn Lời những yêu thương sẽ là concert cá nhân cuối cùng trong sự nghiệp.

Concert Lời những yêu thương tri ân 40 năm ca hát

Việt Hoàn chia sẻ, bước vào tuổi 60, ca sĩ cảm thấy bản thân đã nhận được rất nhiều điều từ cuộc sống, được khán giả yêu thương và bạn bè đồng nghiệp trân trọng:

"Dù đường hôn nhân không được trọn vẹn như một số người khác, tôi vẫn biết ơn tất cả những điều mình đã trải qua".

Ở mốc tuổi này, nghệ sĩ xác định sẽ yêu bản thân hơn, biết chăm sóc bản thân để chuẩn bị cho mình một tuổi già thực sự vững vàng cả về tâm lý lẫn sức khỏe.

Về quyết định làm concert ở thời điểm này, Việt Hoàn cho biết năm nay anh đã 60, hơn 40 năm ca hát. Cả cuộc đời làm nghệ thuật của mình cũng gần chục liveshow riêng, cũng rất nhiều những show lớn với các bạn bè đồng nghiệp.

"Đến tuổi này, tôi sẽ không làm những đêm nhạc cá nhân nữa. Lời những yêu thương có thể coi là concert cá nhân cuối cùng của tôi. Sau show này, tôi sẽ chỉ tham gia những show được mời biểu diễn", Việt Hoàn nói.

Concert Lời những yêu thương "tri ân cuộc đời, tri ân nghề, tri ân những người đã giúp đỡ, đồng hành… để có một Việt Hoàn như hôm nay".

Việt Hoàn… đã toan về già

Về mặt tài chính, Việt Hoàn khẳng định mình không giàu, nhưng anh tự tin mình là người giàu tình cảm và giàu bạn bè.

Anh nói vui, bạn bè thân thiết như nhạc sĩ Lê Minh Sơn hay nhạc sĩ Lưu Hà An từng tuyên bố sẵn sàng nuôi anh hết đời, khiến anh rất tự tin sẽ không bị thiếu thốn về mặt vật chất mà chỉ lo lắng về mặt sức khỏe.

Việt Hoàn sinh năm 1966 ở Thái Bình, trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ cải lương. Anh từng công tác ở Đội Văn nghệ Công an TP Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: FBNV

Ngay cả khi bắt tay làm concert cuối này, có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp giúp không công, nên gánh nặng về tài chính để làm show không quá nặng. Nghệ sĩ chỉ phải suy nghĩ khâu biên tập, chọn lựa ra những tác phẩm hay nhất trong hơn 40 năm ca hát của mình.

Dù không làm chương trình cá nhân nhưng việc đi hát show vẫn mang lại cho Việt Hoàn nguồn thu nhập ổn định hằng tháng.

"Tôi đã tích cóp được một khoản tiền vừa phải để chuẩn bị trước cho tuổi già, phòng trường hợp sau này có thể lựa chọn vào sống tại các viện dưỡng lão cao cấp tầm cỡ 3 - 4 sao", nghệ sĩ hài hước chia sẻ.

Trong Lời những yêu thương, không chỉ có những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi Việt Hoàn mà còn có cả những ca khúc lần đầu anh "dám" hát như các ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga. Một trong số đó là phần trình diễn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet.

Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn hát, yêu nước đâu có hạn kỳ Live concert ‘Đất nước trọn niềm vui’ của tam ca Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn diễn ra vào đêm cuối cùng của tháng 5 chứ không phải trong tháng 4 sục sôi không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, vậy mà không khí vẫn không hề ‘giảm nhiệt’.



