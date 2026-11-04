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Novaland gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh và tiến độ Aqua City

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Novaland cho biết sẽ tổ chức Chương trình “Gặp mặt Nhà đầu tư NVL: Cập nhật Kết quả Kinh doanh quý 3-2026 & Tham quan Dự án Aqua City”, dự kiến diễn ra vào ngày 7-11.

Novaland gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh và tiến độ Aqua City - Ảnh 1.

Những thông tin mới nhất về kết quả kinh doanh và tiến độ dự án sẽ được Novaland Group cập nhật tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Tiếp nối các chương trình tham quan The Grand Manhattan trong tháng 7 và 8-2026, công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) tiếp tục tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư thông qua chương trình "Gặp mặt Nhà đầu tư NVL: Cập nhật Kết quả Kinh doanh quý 3-2026 & Tham quan Dự án Aqua City", dự kiến diễn ra vào ngày 7-11 tới.

Tại buổi gặp mặt, thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động quý 3-2026 và 9 tháng đầu năm sẽ được chia sẻ để cổ đông, nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá khách quan những chuyển biến trong hoạt động của Tập đoàn. Đây là cơ hội để cổ đông, nhà đầu tư trao đổi trực tiếp về các nội dung quan tâm và đại diện Tập đoàn chính thức giải đáp.

Cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt, đại diện tập đoàn sẽ cập nhật tiến độ pháp lý, xây dựng và bàn giao tại các dự án trọng điểm của Novaland; cung cấp thêm góc nhìn về tình hình vĩ mô, dự báo thị trường bất động sản cũng như định hướng và kế hoạch hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới.

Novaland gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh và tiến độ Aqua City - Ảnh 3.

Aqua City thu hút khách hàng tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu cơ hội an cư tại sự kiện mở bán mới ngày 31-10 vừa qua - Ảnh: DNCC

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là nhà đầu tư, cổ đông sẽ tham quan thực tế dự án Aqua City để tìm hiểu tiến độ xây dựng, hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích hiện hữu.

Các hạng mục nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đang được triển khai tại nhiều phân khu như Đảo Phượng Hoàng, River Park và Ever Green.

Novaland gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh và tiến độ Aqua City - Ảnh 4.

Aqua City đẩy mạnh thi công, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị - Ảnh: DNCC

Thông qua trao đổi trực tiếp với đại diện tập đoàn và trải nghiệm thực tế tại dự án, cổ đông và nhà đầu tư có thêm thông tin để đánh giá những chuyển biến trong hoạt động kinh doanh, tiến độ triển khai dự án cũng như các định hướng phát triển của Novaland trong thời gian tới.

Thông tin chương trình

Novaland gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh và tiến độ Aqua City - Ảnh 5.

Thời gian: 08:30, Thứ Bảy, ngày 7-11-2026.

Địa điểm: Nova Mall, Khu đô thị Aqua City, phường Long Hưng, TP. Đồng Nai.

Phương tiện: Chương trình có hỗ trợ xe đưa đón từ TP.HCM.

Cổ đông, nhà đầu tư đăng ký tại https://forms.cloud.microsoft/Pages.

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    Chủ đề: Novaland Group AQUA CITY

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