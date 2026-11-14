Nồi Kim Sa: Khám phá giá trị của chất liệu sứ không phủ men

Nồi Kim Sa - Đột phá từ công nghệ sứ không phủ men - Ảnh: DNCC

Bài toán khó từ một chiếc nồi không phủ men

Một chiếc nồi sứ không có lớp men bảo vệ phải đáp ứng nhiều yêu cầu về độ bền, khả năng hạn chế thấm hút và vệ sinh trong quá trình sử dụng. Đây cũng là bài toán kỹ thuật mà Minh Long đặt ra khi phát triển Nồi sứ dưỡng sinh Kim Sa, dòng sản phẩm tiếp nối nền tảng Sứ Dưỡng Sinh được giới thiệu từ năm 2018.

Khác với những dòng nồi sứ tráng men quen thuộc, nồi Kim Sa được phát triển với cấu trúc không phủ men. Sự thay đổi tưởng chừng đơn giản này lại đặt ra một bài toán kỹ thuật không dễ dàng.

Trong sản xuất gốm sứ, lớp men giúp hoàn thiện bề mặt, hạn chế thấm hút và thuận tiện vệ sinh. Khi loại bỏ lớp men, những yêu cầu ấy phải được giải quyết từ chính cấu trúc vật liệu.

Theo Minh Long, doanh nghiệp nghiên cứu công thức phối liệu từ nguồn đất tự nhiên giàu khoáng quý, kết hợp kỹ thuật nung ở nhiệt độ trên 1.200°C để tạo thân sứ có độ kết khối cao. Sản phẩm có bề mặt mộc mạc, mang sắc vàng tự nhiên hình thành từ thành phần nguyên liệu và quá trình nung.

Đánh thức vị ngon từ đặc tính của đất

Từ những món cá kho, thịt hầm đến nồi cơm niêu quen thuộc, ẩm thực Việt có không ít món ngon cần được nấu ở mức nhiệt ổn định, đủ thời gian để nguyên liệu chín mềm, thấm vị và dậy hương.

Để hướng đến trải nghiệm ấy, Minh Long lựa chọn cấu trúc không phủ men, cho phép thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt sứ trong suốt quá trình nấu. Theo nhà sản xuất, cấu trúc khoáng tự nhiên của Kim Sa được nghiên cứu nhằm phát huy khả năng truyền và duy trì nhiệt, kết hợp bức xạ hồng ngoại cùng đặc tính cân bằng ion âm - dương trong quá trình gia nhiệt.

Nồi Kim Sa đem lại nhiều lợi ích trong nấu nướng - Ảnh: DNCC

Những yếu tố này được kỳ vọng hỗ trợ thực phẩm chín sâu, dậy hương và giữ được vị ngon nguyên bản của nguyên liệu. Đặc biệt với các món kho, om, hầm, khả năng duy trì nhiệt ổn định góp phần tạo điều kiện để món ăn chín từ từ, hạn chế tình trạng bên ngoài quá lửa trong khi bên trong chưa đạt độ mềm mong muốn.

Những món kho, hầm thêm đậm đà, dậy hương khi chế biến bằng Nồi sứ dưỡng sinh Kim Sa - Ảnh: DNCC

Cải tiến độ bền và khả năng tương thích với các loại bếp

Một chiếc nồi sứ không phủ men muốn đi vào đời sống phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, đặc biệt là khả năng chịu nhiệt và độ bền khi sử dụng thường xuyên.

Theo thông tin kỹ thuật từ Minh Long, Kim Sa có khả năng chịu sốc nhiệt với mức trên 800°C. Đây là một trong những kết quả của quá trình nghiên cứu nhằm nâng cao độ bền vật liệu trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Sản phẩm được phát triển với nhiều kiểu dáng, dung tích và phiên bản sử dụng trên các loại bếp khác nhau, trong đó có bếp từ. Việc tích hợp đáy từ vào thân nồi sứ đòi hỏi xử lý sự khác biệt về đặc tính giãn nở nhiệt giữa kim loại và sứ. Đây là một thách thức kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Nồi Kim Sa góp phần đánh thức hương vị nguyên bản trong từng món ăn - Ảnh: DNCC

Bên cạnh công năng, yếu tố an toàn cũng được chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Theo nhà sản xuất, công thức chế tác Kim Sa không sử dụng chì và cadmium, đồng thời bề mặt tiếp xúc thực phẩm không có lớp phủ chống dính.

Từ một ý tưởng không phủ men đến chiếc nồi đáp ứng những yêu cầu của gian bếp hiện đại, Kim Sa cho thấy hướng phát triển mới trên nền tảng Sứ Dưỡng Sinh mà Minh Long theo đuổi nhiều năm qua.

Nồi Kim Sa đa dạng kiểu dáng và dung tích, dùng trên nhiều loại bếp khác nhau - Ảnh: DNCC

Thay vì chỉ tập trung vào hình thức, việc phát triển dòng nồi không phủ men đặt ra yêu cầu giải quyết đồng thời nhiều vấn đề kỹ thuật, từ thành phần nguyên liệu, nhiệt độ nung đến khả năng sử dụng trên các loại bếp. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm đưa sản phẩm sứ vào sâu hơn trong không gian bếp hiện đại.