Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nồi Kim Sa: Khám phá giá trị của chất liệu sứ không phủ men

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Từ ý tưởng tạo nên chiếc nồi không phủ men đến những cải tiến về độ bền, khả năng truyền nhiệt và trải nghiệm nấu, Nồi sứ dưỡng sinh Kim Sa đánh dấu bước phát triển mới của Minh Long trong hành trình đưa công nghệ vật liệu đến gần hơn với căn bếp hiện đại.

- Ảnh 1.

Nồi Kim Sa - Đột phá từ công nghệ sứ không phủ men - Ảnh: DNCC

Bài toán khó từ một chiếc nồi không phủ men

Một chiếc nồi sứ không có lớp men bảo vệ phải đáp ứng nhiều yêu cầu về độ bền, khả năng hạn chế thấm hút và vệ sinh trong quá trình sử dụng. Đây cũng là bài toán kỹ thuật mà Minh Long đặt ra khi phát triển Nồi sứ dưỡng sinh Kim Sa, dòng sản phẩm tiếp nối nền tảng Sứ Dưỡng Sinh được giới thiệu từ năm 2018.

Khác với những dòng nồi sứ tráng men quen thuộc, nồi Kim Sa được phát triển với cấu trúc không phủ men. Sự thay đổi tưởng chừng đơn giản này lại đặt ra một bài toán kỹ thuật không dễ dàng.

Trong sản xuất gốm sứ, lớp men giúp hoàn thiện bề mặt, hạn chế thấm hút và thuận tiện vệ sinh. Khi loại bỏ lớp men, những yêu cầu ấy phải được giải quyết từ chính cấu trúc vật liệu.

Theo Minh Long, doanh nghiệp nghiên cứu công thức phối liệu từ nguồn đất tự nhiên giàu khoáng quý, kết hợp kỹ thuật nung ở nhiệt độ trên 1.200°C để tạo thân sứ có độ kết khối cao. Sản phẩm có bề mặt mộc mạc, mang sắc vàng tự nhiên hình thành từ thành phần nguyên liệu và quá trình nung.

Đánh thức vị ngon từ đặc tính của đất

Từ những món cá kho, thịt hầm đến nồi cơm niêu quen thuộc, ẩm thực Việt có không ít món ngon cần được nấu ở mức nhiệt ổn định, đủ thời gian để nguyên liệu chín mềm, thấm vị và dậy hương.

Để hướng đến trải nghiệm ấy, Minh Long lựa chọn cấu trúc không phủ men, cho phép thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt sứ trong suốt quá trình nấu. Theo nhà sản xuất, cấu trúc khoáng tự nhiên của Kim Sa được nghiên cứu nhằm phát huy khả năng truyền và duy trì nhiệt, kết hợp bức xạ hồng ngoại cùng đặc tính cân bằng ion âm - dương trong quá trình gia nhiệt.

- Ảnh 2.

Nồi Kim Sa đem lại nhiều lợi ích trong nấu nướng - Ảnh: DNCC

Những yếu tố này được kỳ vọng hỗ trợ thực phẩm chín sâu, dậy hương và giữ được vị ngon nguyên bản của nguyên liệu. Đặc biệt với các món kho, om, hầm, khả năng duy trì nhiệt ổn định góp phần tạo điều kiện để món ăn chín từ từ, hạn chế tình trạng bên ngoài quá lửa trong khi bên trong chưa đạt độ mềm mong muốn.

- Ảnh 3.

Những món kho, hầm thêm đậm đà, dậy hương khi chế biến bằng Nồi sứ dưỡng sinh Kim Sa - Ảnh: DNCC

Cải tiến độ bền và khả năng tương thích với các loại bếp

Một chiếc nồi sứ không phủ men muốn đi vào đời sống phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, đặc biệt là khả năng chịu nhiệt và độ bền khi sử dụng thường xuyên.

Theo thông tin kỹ thuật từ Minh Long, Kim Sa có khả năng chịu sốc nhiệt với mức trên 800°C. Đây là một trong những kết quả của quá trình nghiên cứu nhằm nâng cao độ bền vật liệu trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Sản phẩm được phát triển với nhiều kiểu dáng, dung tích và phiên bản sử dụng trên các loại bếp khác nhau, trong đó có bếp từ. Việc tích hợp đáy từ vào thân nồi sứ đòi hỏi xử lý sự khác biệt về đặc tính giãn nở nhiệt giữa kim loại và sứ. Đây là một thách thức kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

- Ảnh 4.

Nồi Kim Sa góp phần đánh thức hương vị nguyên bản trong từng món ăn - Ảnh: DNCC

Bên cạnh công năng, yếu tố an toàn cũng được chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Theo nhà sản xuất, công thức chế tác Kim Sa không sử dụng chì và cadmium, đồng thời bề mặt tiếp xúc thực phẩm không có lớp phủ chống dính.

Từ một ý tưởng không phủ men đến chiếc nồi đáp ứng những yêu cầu của gian bếp hiện đại, Kim Sa cho thấy hướng phát triển mới trên nền tảng Sứ Dưỡng Sinh mà Minh Long theo đuổi nhiều năm qua.

- Ảnh 5.

Nồi Kim Sa đa dạng kiểu dáng và dung tích, dùng trên nhiều loại bếp khác nhau - Ảnh: DNCC

Thay vì chỉ tập trung vào hình thức, việc phát triển dòng nồi không phủ men đặt ra yêu cầu giải quyết đồng thời nhiều vấn đề kỹ thuật, từ thành phần nguyên liệu, nhiệt độ nung đến khả năng sử dụng trên các loại bếp. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm đưa sản phẩm sứ vào sâu hơn trong không gian bếp hiện đại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
V.T.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nồi Kim Sa Minh Long

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất