Những yếu tố quan trọng giúp các chuỗi cà phê ở Hàn Quốc duy trì sức hút

Cửa hàng cà phê Mega MGC Coffee ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: passorder.co.kr

Sự phát triển này chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ cà phê cao và nhu cầu sử dụng quán cà phê như một không gian học tập, làm việc và sinh hoạt xã hội.

Báo cáo số liệu ngành bán lẻ Hàn Quốc vừa công bố cho biết trung bình mỗi người Hàn Quốc tiêu thụ gần 400 tách cà phê mỗi năm, gần gấp ba lần mức trung bình toàn cầu. Cà phê không chỉ là đồ uống phổ biến mà còn trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày, giúp người dân duy trì sự tỉnh táo và ứng phó với áp lực công việc.

Nhu cầu lớn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc phát triển nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ quán cà phê cao cấp đến chuỗi cửa hàng giá rẻ tập trung vào lượng khách lớn. Tiêu biểu cho mô hình thứ hai là Mega MGC Coffee, một trong những chuỗi cà phê có số lượng cửa hàng lớn nhất Hàn Quốc.

Thương hiệu này thu hút khách hàng bằng mức giá cạnh tranh, với một ly Americano đá dung tích 710 ml có giá khoảng 2.000 won (1,5 USD). Thay vì tối đa hóa lợi nhuận trên từng sản phẩm, doanh nghiệp tập trung vào doanh số, tốc độ phục vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên. Thời gian chuẩn bị một ly cà phê thường chưa đến 40 giây, kể cả trong giờ cao điểm.

Bên cạnh nhu cầu tiêu thụ đồ uống, quán cà phê tại Hàn Quốc còn đáp ứng nhu cầu về không gian công cộng. Trong bối cảnh mật độ dân số cao, nhiều sinh viên và nhân viên văn phòng sống trong những căn hộ có diện tích hạn chế, việc tìm kiếm địa điểm học tập, làm việc hoặc nghỉ ngơi bên ngoài trở thành nhu cầu phổ biến. Các không gian làm việc chung và thư viện thường xuyên quá tải, đặc biệt trong mùa thi, khiến quán cà phê trở thành lựa chọn thuận tiện và tương đối tiết kiệm.

Chỉ với chi phí mua một đồ uống, khách hàng có thể sử dụng không gian ngồi, ổ cắm điện và nhà vệ sinh; một số cửa hàng còn cung cấp nước đá miễn phí. Nhiều người lưu lại trong nhiều giờ để học tập, làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè. Vào mùa hè, quán cà phê cũng là địa điểm tránh nóng nhờ hệ thống điều hòa không khí. Vì vậy, giá trị của quán cà phê không chỉ nằm ở đồ uống mà còn ở khả năng cung cấp không gian phục vụ các nhu cầu đa dạng của người dân.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng bão hòa, các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm phương thức tạo sự khác biệt. Mega MGC Coffee hợp tác với các thần tượng K-pop và nhân vật nổi tiếng để phát hành sản phẩm độc quyền, thu hút người hâm mộ và thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Một số mặt hàng phiên bản giới hạn khiến khách hàng phải xếp hàng từ sáng sớm tại các cửa hàng được lựa chọn.

Sự phát triển của ngành cà phê Hàn Quốc cho thấy thành công của lĩnh vực này không chỉ dựa vào văn hóa tiêu dùng đồ uống mà còn gắn với nhu cầu về không gian sinh hoạt, học tập và làm việc trong xã hội đô thị hiện đại. Kết hợp giá cả cạnh tranh, dịch vụ nhanh chóng và chiến lược tiếp thị linh hoạt đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp các chuỗi cà phê duy trì sức hút trong một thị trường có mức độ cạnh tranh cao./.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

https://bnews.vn/dong-luc-moi-cua-ca-phe-han-quoc/442037.html