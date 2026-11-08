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Những tình tiết lạ lùng của vụ treo cổ trong vườn mít

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Trong lúc vào vườn mít để mua trái, người đàn ông ở xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp phát hiện nam thanh niên 32 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trên cây mít. Người treo cổ mới cách đó không lâu còn phụ giúp việc cắt mít.

Ngày 8-11, thông tin từ Công an xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trong vườn mít.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Văn Tr. (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây mít tại vườn nhà của mình.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 7-11, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi) gọi điện cho ông Đỗ Văn M. (cha của Tr.) để hỏi mua mít và được ông M. hướng dẫn vào vườn, nơi có Tr. đang ở.

Khi đến vườn, anh T. gặp Tr. rồi cùng vào cắt mít. Trong lúc anh T. cắt mít, Tr. đi quanh vườn.

Gần 12h, sau khi cắt mít xong, anh T. từ chối lời đề nghị phụ chở mít ra ngoài của Tr. và tự chở mít ra đầu đường. Sau đó, anh T. quay lại vườn tìm Tr. nhưng không thấy nên đi tìm.

Một lúc sau, anh T. phát hiện Tr. đã treo cổ tử vong trên cây mít. Anh T. cắt dây, đưa Tr. xuống đất rồi gọi điện báo cho ông M. và trình báo Công an xã Mỹ Lợi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở vườn mít - Ảnh 1.Điều tra vụ vợ tử vong với nhiều vết đâm, chồng treo cổ chết bên cạnh

TTO - Một đôi vợ chồng tại TP Long Khánh, Đồng Nai được phát hiện chết trong nhà riêng. Trong đó, thi thể người vợ có nhiều vết đâm, còn chồng chết trong tư thế treo cổ.

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    Chủ đề: Đồng Tháp treo cổ mua mít vườn mít

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