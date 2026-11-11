Những ca trực thầm lặng giữ dòng điện thông suốt

CBNV Công ty Điện lực Khánh Hòa tuyên truyền cài app chăm sóc khách hàng - Ảnh DNCC

22 giờ, phòng trực vận hành vẫn sáng đèn. Chiếc điện thoại đặt trên bàn, bộ đàm luôn trong tầm tay. Ngoài kia, dòng xe thưa dần, phố phường dần chìm vào tĩnh lặng sau một ngày dài.

Nhưng với những người thợ điện, ca làm việc vẫn tiếp diễn. Một cuộc gọi báo sự cố có thể khiến mọi kế hoạch thay đổi chỉ trong vài phút.

"Có khi đang ăn cơm cũng phải bỏ dở. Có sự cố là phải đi", một người thợ điện chia sẻ.

Đó là nhịp làm việc quen thuộc của những người làm công tác quản lý, vận hành lưới điện. Bởi phía sau ánh sáng ổn định trong mỗi ngôi nhà là công việc thầm lặng của những người luôn phải sẵn sàng, kể cả khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ.

Phòng ngừa từ những vị trí nhỏ nhất

Với người sử dụng điện, đường dây hay trạm biến áp thường chỉ được chú ý khi xảy ra mất điện. Nhưng với người thợ điện, việc bảo đảm cung cấp điện bắt đầu từ rất lâu trước khi sự cố xuất hiện.

CBNV Công ty Điện lực Khánh Hòa bảo trì lưới điện - Ảnh DNCC

Đó là những chuyến kiểm tra dọc tuyến đường dây, rà soát tình trạng thiết bị, phát hiện các điểm có nguy cơ mất an toàn, xử lý khiếm khuyết và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để ứng phó khi cần thiết.

Tại Công ty Điện lực Khánh Hòa, công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng lưới điện được xây dựng thành kế hoạch cụ thể theo tháng, tuần, gắn với tình trạng thiết bị và yêu cầu vận hành thực tế. Các kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng được cập nhật trên hệ thống để các đơn vị chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và phối hợp triển khai.

Những công việc ấy ít khi được nhìn thấy từ bên ngoài. Có khi chỉ là một vị trí thiết bị được thay thế, một điểm tiếp xúc được xử lý hay một khiếm khuyết được phát hiện trước khi trở thành sự cố. Nhưng chính những việc tưởng chừng nhỏ ấy lại góp phần giữ cho dòng điện vận hành liên tục.

Ông Nguyễn Hữu Tiên - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa xử lý lưới điện tại phòng Điều độ

Phía sau ánh sáng là những ca trực xuyên đêm

Để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành hệ thống, Công ty Điện lực Khánh Hòa duy trì nhiều lực lượng trực, từ điều độ, vận hành, quản lý đường dây đến sửa chữa điện và chuẩn bị vật tư, phương tiện. Mỗi bộ phận đảm nhận một nhiệm vụ, nhưng đều có chung yêu cầu: sẵn sàng phối hợp khi phát sinh tình huống bất thường.

Khi có sự cố, việc nhanh chóng xác định vị trí, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng, huy động nhân lực và tổ chức xử lý là những khâu quan trọng nhằm sớm khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.

Hiệu quả của công tác này còn được thể hiện qua các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện và tình hình vận hành hệ thống.

Theo công ty, tới thời điểm tháng 10/2026, hệ thống điện vận hành an toàn, không phải thực hiện điều hòa, tiết giảm điện. Sản lượng điện thương phẩm đạt thực hiện được 89,706 triệu kWh, tăng 9,97% so với cùng kỳ; việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân luôn được bảo đảm ổn định.

CBNV Công ty Điện lực Khánh Hòa bảo trì lưới điện - Ảnh DNCC

Đằng sau những kết quả ấy là sự phối hợp của nhiều vị trí công việc, trong đó có những người thường xuyên làm việc ngoài hiện trường, bất kể ngày nghỉ hay đêm muộn.

Với họ, một ca trực bình yên không có nghĩa là không có việc phải làm. Đó có thể là kết quả của hàng loạt lần kiểm tra, những phương án đã được chuẩn bị và sự chủ động trước các tình huống có thể xảy ra.

Giữ an toàn điện từ mỗi gia đình

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn cần sự chung tay của mỗi người sử dụng điện.

Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện trong gia đình, cơ sở kinh doanh thường tăng. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn có thể làm gia tăng nguy cơ quá tải, chập điện và cháy nổ nếu hệ thống điện không được kiểm tra, sử dụng đúng cách.

Công ty Điện lực Khánh Hòa khuyến cáo người dân không cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không sử dụng dây dẫn, ổ cắm đã hư hỏng; tắt các thiết bị điện khi không cần thiết và tuyệt đối không tự ý câu mắc, sửa chữa điện khi không có chuyên môn.

Đối với các hoạt động dựng cây, lắp đặt bảng hiệu, thi công công trình gần đường dây điện, người dân và đơn vị thi công cần tuân thủ khoảng cách an toàn, tránh để xảy ra va chạm, gây sự cố lưới điện.

Một sự cố được ngăn ngừa từ sớm luôn tốt hơn việc phải huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục. Và để làm được điều đó, bên cạnh nỗ lực của ngành điện, ý thức sử dụng điện an toàn của cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng.

Phố phường vẫn sáng đèn. Những ngôi nhà vẫn ấm ánh điện. Có thể ít ai nghĩ đến những người đang làm việc trên các tuyến đường dây, trong phòng trực hay tại những trạm biến áp ở thời điểm ấy.

Nhưng với người thợ điện, công việc vẫn tiếp tục. Bởi giữ cho dòng điện không gián đoạn cũng chính là giữ cho nhịp sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân được liền mạch./.