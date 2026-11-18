Rác thải nhựa là một trong những vấn đề nan giải của Hàn Quốc - Ảnh: CNA

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia Ulsan (UNIST, Hàn Quốc) đã thử nghiệm ba loại nhựa sinh học trong điều kiện thiếu oxy bằng cách sử dụng nước rỉ rác thải từ các bãi chôn lấp.

Thí nghiệm được tiến hành ở nhiệt độ 35 độ C. Nhóm nghiên cứu theo dõi lượng carbon trong nhựa được vi sinh vật chuyển hóa thành các loại khí, gồm metan và CO₂, để đánh giá mức độ phân hủy.

Kết quả sau 320 ngày cho thấy nhựa PBAT (polybutylene adipate terephthalate), thường được sử dụng trong các loại túi và màng bọc có khả năng phân hủy sinh học, chỉ đạt mức chuyển hóa 2,7%. Trong khi đó, nhựa polyethylene mật độ thấp (LDPE) thông thường đạt 0,4%.

Hai loại nhựa sinh học còn lại có kết quả khả quan hơn, theo trang Intelligent Living ngày 18-11.

Nhựa PLA (polylactic acid), thường dùng sản xuất ly và hộp đựng thực phẩm, đạt mức chuyển hóa 83,6% vào ngày thứ 320, dù gần như không thay đổi trong khoảng 20 ngày đầu.

Nhựa PHB (polyhydroxybutyrate) phân hủy nhanh nhất, đạt 99,9% chỉ sau 17 ngày.

Các nhà khoa học cho biết điều kiện trong bãi chôn lấp khác biệt đáng kể so với cơ sở ủ phân công nghiệp.

Quá trình ủ công nghiệp thường diễn ra ở nhiệt độ 55 - 75 độ C, có đủ oxy, độ ẩm và vi sinh vật ưa nhiệt. Ngược lại, bên trong bãi chôn lấp, oxy khan hiếm, độ ẩm không đồng đều và rác thải bị nén chặt.

Khi khảo sát bề mặt nhựa PLA, nhóm phát hiện các màng vi sinh vật tập trung quanh những vết nứt và vùng bị hư hại. Những cộng đồng vi sinh vật bám trên bề mặt này có hoạt động gene liên quan đến enzyme phân hủy nhựa cao hơn các vi sinh vật sống tự do trong nước rỉ rác.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh nhãn "phân hủy sinh học" không đồng nghĩa sản phẩm sẽ tự phân hủy nhanh trong mọi môi trường.

Người tiêu dùng cần đưa bao bì có chứng nhận ủ phân công nghiệp đến đúng cơ sở tiếp nhận, đồng thời không bỏ chúng vào dòng tái chế nhựa thông thường vì có thể gây nhiễm bẩn nguyên liệu.

Các nhà khoa học cũng lưu ý kết quả thí nghiệm chưa thể đại diện hoàn toàn cho mọi bãi chôn lấp, do nhiệt độ, thành phần rác và điều kiện môi trường thực tế khác nhau.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications.