Nhóm ‘Con yêu bố mẹ’ gần 140.000 thành viên, bạn trẻ thể hiện tình cảm mê hoặc dân mạng

Xuất hiện nhóm ‘Con yêu bố mẹ’ gần 140 nghìn thành viên - Ảnh chụp màn hình

Không ít người cảm thấy ấm lòng trước cách các em thể hiện tình cảm với cha mẹ qua những điều giản dị hằng ngày, từ niềm vui khi được mua món đồ yêu thích, được cho tiền đến những buổi đi ăn, đi chơi cùng gia đình.

“Cảm ơn bố mẹ đã cho con tiền đi ăn bún với bạn”

Các dòng trạng thái trên nhóm vô cùng đa dạng, nhưng chủ yếu xoay quanh lòng biết ơn bố mẹ đã lo toan cho mình. “Con cảm ơn bố mẹ đã mua quần áo cho con”, tài khoản L.S. đăng tải kèm hóa đơn mua sắm 7,2 triệu đồng.

Có những bài đăng giản dị hơn, như M.Hiếu với hình ảnh đang rửa mặt kèm dòng chữ “Con cảm ơn bố mẹ đã mua sữa rửa mặt cho con”. Một số bài đăng về việc ba mẹ mua đồ dùng học tập, cho con đi du lịch, ăn uống.

Đặc biệt, bài đăng của P.Đ. nhận hơn 31.000 lượt thích, với hình ảnh đang ăn bún và dòng chữ “Con cảm ơn bố mẹ đã cho con tiền đi ăn bún với bạn”.

“Ngoan thế này xin gì bố mẹ cũng cho”, “Mấy nhóc này biết thương cha mẹ nè”, các thành viên khác bình luận sôi nổi.

Bạn Nhu hoài niệm: “Cỡ tuổi này mình không có tiền ăn tô bún vậy đâu. Vì một mình mẹ nuôi mấy anh em khổ lắm. Mình ở quê. Nhưng mình thương mẹ, nhiều lúc có gì ngon mẹ nhường cho các con”.

T.T. đăng tải: “Cảm ơn bố mẹ đã cho con tiền mua ếch hắc (xe máy SH). Con hứa từ nay sẽ ở nhà chăm ngoan, không bỏ bữa, ở nhà ngủ chứ không đi ngủ bụi nữa. Con yêu bố mẹ nhiều lắm”.

Những dòng trạng thái hồn nhiên của con trẻ trong hội nhóm “Con yêu bố mẹ” nhận được nhiều sự quan tâm và thích thú - Ảnh chụp màn hình

Con yêu bố mẹ vì được mua đồ, cho tiền: Đáng yêu hay đáng suy ngẫm?

Bên cạnh những bài đăng về sự đủ đầy, vui vẻ khi được ba mẹ chăm lo hết mực, một số tài khoản cũng thể hiện nỗi niềm. “Bạn nghĩ sao về một gia đình có thể lo cho bạn cực kỳ đầy đủ về vật chất nhưng tình cảm gần như bằng không”, bài đăng của L. nhận nhiều sự chia sẻ.

“Mình nghĩ việc họ lo cho bạn về vật chất thì đó là tình cảm rồi”, Đạt bày tỏ. Tài khoản D. lại thẳng thừng “Tiền sẽ quyết định sống như nào”. Tài khoản Giang khuyên “Tự tìm cách bù vào những chỗ thiếu”.

Tuy nhiên, cũng có một số tài khoản cho rằng những người lên tiếng về sự “vật chất hóa” của các bài đăng thật ra là do tâm lý ghen tị.

Bạn Trà My chia sẻ: “Đề nghị những người ghen tị với những người được bố mẹ yêu thương trân trọng thì đừng vào đánh giá và trách móc. Nếu mà thấy chướng mắt thì có nút thoát nhóm, mình thoát hộ nhé cả nhà”.

Bạn N.M. bày tỏ thấy đáng yêu khi các bé biết ghi nhận những điều bố mẹ làm cho mình. Tuy nhiên, mong các con lớn lên sẽ hiểu tình yêu thương không chỉ nằm ở những món quà hay số tiền được cho.

Một tài khoản chia sẻ đọc nhiều bài thấy các bé nói yêu bố mẹ vì được mua đồ chơi, cho tiền, dẫn đi ăn. Vậy nếu không có những thứ đó, các con có còn cảm nhận được tình yêu thương không?

Chị Thanh Vân (34 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), sau khi lướt một số bài đăng trong nhóm, chia sẻ rằng các bài đăng khiến chị cảm thấy vui khi thấy các bạn biết bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Tuy nhiên, chị cũng băn khoăn khi nhiều bạn vào đăng tải những hình ảnh tài sản đắt tiền do cha mẹ tặng, như xe hơi, hàng hiệu.

“Điều này vô tình khiến các bạn dễ nghĩ rằng yêu thương con là phải cho con thật nhiều đồ sang chảnh, đắt tiền. Trong khi đó, cha mẹ yêu thương là gồm sự lo lắng, dạy dỗ, uốn nắn khi con có suy nghĩ chưa phù hợp…”, chị chia sẻ.

Chị mong nhóm sẽ có thêm những bài đăng về câu chuyện yêu thương giữa cha mẹ và con cái, các biểu hiện yêu thương, nhằm giúp con có thêm những cách nhìn nhận đa chiều hơn.

Nhiều ý kiến khác nhau trong nhóm về giá trị vật chất mà cha mẹ mang lại cho con cái - Ảnh chụp màn hình

Với dòng giới thiệu “Nhóm tạo ra để bố mẹ hiểu con, và ngược lại”, nhóm quy định thành viên tham gia không dùng ngôn từ gây thù ghét hoặc bắt nạt, tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Theo thông tin giới thiệu, nhóm lập ra từ năm 2020 và đổi tên, trở nên “hot” với lượng bài đăng tăng vọt. Chẳng hạn, trong buổi sáng 16-11, nhóm ghi nhận có gần 500 bài đăng mới.