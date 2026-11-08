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Nhạc sĩ Đông Thiên Đức xin lỗi vụ bán một ca khúc cho hai bên cùng 'độc quyền'

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức thừa nhận ‘có sai sót trong việc quản lý thời hạn hợp đồng nên mới xảy ra việc ký hợp đồng cấp phép cho ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trong khi hợp đồng cũ vẫn còn thời hạn một vài tháng’.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức xin lỗi vụ bán một ca khúc độc quyền cho hai bên - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức là tác giả của nhiều bản hit: Một vòng Việt Nam, Ngày mai người ta lấy chồng, Ai chung tình được mãi, Khóa ly biệt, Tất cả hoặc không là gì cả… - Ảnh: FBNV

Sau một thời gian dài im ắng về vụ việc, cuối cùng Đông Thiên Đức cũng lên tiếng trên trang cá nhân.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức xin lỗi

Nhạc sĩ cho biết thời gian gần đây có rất nhiều khán giả nhắn tin thắc mắc về việc ca khúc phi em đâu có hai ca sĩ trình bày.

Anh nói điều này bắt nguồn từ "sai sót trong việc quản lý thời hạn hợp đồng nên mới xảy ra việc ký hợp đồng cấp phép cho ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trong khi hợp đồng cũ (với ca sĩ Uyên Trang - PV) vẫn còn thời hạn một vài tháng".

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"Kiều Oanh ơi! Anh biết em nhận nhiều khổ tâm trong một tháng qua! Anh xin lỗi Oanh nghen! Anh em mình sẽ cùng thực hiện thêm nhiều dự án nữa, anh hứa sẽ tặng riêng em một ca khúc thật hay cho dự án sắp tới", nhạc sĩ viết.

Về phía ca sĩ Uyên Trang, Đông Thiên Đức cho biết, anh cũng "đã xin lỗi rất nhiều lần" và tới nay, hai bên đã giải quyết xong.

Liên hệ bà Phương Anh - đại diện ca sĩ Kiều Oanh, bà cho Tui Tr biết hai bên hiện vẫn đang trao đổi xử lý mọi chuyện qua email. "Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nói sẽ đăng bài xin lỗi công khai nên chúng tôi đồng ý thống nhất phương án giải quyết nội bộ với nhạc sĩ", bà nói.

Đại diện phía Kiều Oanh cho biết thêm, sau khi nhạc sĩ xin lỗi và thống nhất mọi chuyện, công ty cũng sẽ có thông tin chính thức tới các phương tiện truyền thông đại chúng sớm.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức xin lỗi vụ bán một ca khúc độc quyền cho hai bên - Ảnh 2.

Nhạc sĩ quảng bá cùng lúc MV mới của Kiều Oanh và Uyên Trang trên trang cá nhân - Ảnh chụp lại

Cùng lúc bán độc quyền một ca khúc cho hai bên

Trước đó, khán giả phát hiện ca khúc Có phải em đâu do Nguyễn Kiều Oanh thể hiện và Nếu như duyên mình sai của Uyên Trang thực chất là cùng một sáng tác của Đông Thiên Đức. Ca sĩ Uyên Trang còn giới thiệu đây là ca khúc độc quyền nên nhiều khán giả không hiểu rốt cuộc ra sao, mong nhạc sĩ công khai giải thích để mọi người được rõ.

Theo thông tin đại diện phía Kiều Oanh, Có phải em đâu do Kiều Oanh thể hiện, được công ty này đầu tư và phát hành trên cơ sở hợp đồng sử dụng độc quyền ký với công ty do nhạc sĩ Đông Thiên Đức đại diện từ ngày 6-5-2026 và có thời hạn trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên sau đó đại diện của ca sĩ nhận được thông tin từ phía ca sĩ Uyên Trang về một hợp đồng được ký trước đó giữa ca sĩ này và nhạc sĩ Đông Thiên Đức với cùng tác phẩm (nhưng với tên gọi khác là Nếu như duyên mình sai) từ ngày 6-11-2023.

Bà Phương Anh cho biết hợp đồng này vẫn đang được phía Uyên Trang xác định đến ngày 6-11 tới mới hết hạn. Trước đó, phía công ty không nhận được bất cứ thông tin về giao dịch này nên đã gửi email yêu cầu nhạc sĩ Đông Thiên Đức giải trình.

Song những phản hồi nhận được vẫn chưa thỏa đáng, chưa làm rõ đầy đủ các vấn đề được nêu. Chính điều đó khiến phía ca sĩ quyết định đăng tải vụ việc công khai trên trang fanpage của công ty.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 21-10, nhạc sĩ Đông Thiên Đức thậm chí còn cho rằng phía Kiều Oanh "dùng truyền thông và mạng xã hội để tạo drama, quảng bá cho ca khúc mới ra".

Nhạc sĩ nói anh "chỉ muốn ra tòa nói chuyện vì hiện tại đang sống trong thời đại pháp trị; luật pháp sẽ răn đe nếu tôi sai và bảo vệ nếu tôi đúng".

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức xin lỗi vụ bán một ca khúc độc quyền cho hai bên - Ảnh 4.Đông Thiên Đức 'gây sốc' khi ra nhạc điện tử cùng Vicky Nhung

Không đi theo hướng ballad quen thuộc, Vicky Nhung chọn Future Bass và Electronic Pop để kể lại câu chuyện tình trong sáng tác mới của 'nhạc sĩ tình sầu' Đông Thiên Đức.

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    Chủ đề: Đông Thiên Đức Có phải em đâu

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